學生津貼2500元取消｜8成受訪基層稱須節衣縮食　子女暫停興趣班

政府新一份《財政預算案》提出2025/26學年起、取消中小學及幼稚園2500元的學生津貼。有關注學童及其照顧者的團體早前進行問卷調查，受訪的1282人中，有近半表示5成或以上收入通常用於子女學習開支，若取消津貼將使他們生活壓力大增。

有超過8成受訪者表示會節衣縮食，超過兩成則稱需要借錢以解燃眉之急。有家長更計劃要求子女「食少啲」，怕他們身形有變而需要更換校服。逾半數認為政府應維持津貼。



有關注學童及其照顧者的團體進行問卷調查，結果顯示1282名受訪者中，近半表示會將5成或以上收入用於子女學習開支，政府取消津貼後，使他們生活壓力大增。（關學聯提供）

關注學童發展權利聯席 （關學聯）在今年3月27日至4月7日期間，以網上問卷形式進行調查，最後收到1282份有效問卷。有近半受訪者需照顧兩名學童，照顧一名及三名學童的，分別佔近三成半及一成半。他們近六成是公屋戶，兩成居於不適切居所，即劏房或板間房；四成半有領取全額或半額學生資助，兩成半領取綜援。

調查：受訪基層逾6成每月4000元用於學童使費

調查又顯示，基層每月約2000元至6000元用在學童使費，超過六成用多於4000元，近兩成使費超過8000元。約半數人每月平均用於學童的支出為5432元，約三成半則為4117元；有47%受訪者每月用5成或以上收入應付學童所需，近一成每月花8成或以上。

至於如何使用津貼，有8成受訪者用於應付開學開支，6成7受訪者用來補習，5成用於參加課外活動，4成2用於購置學習用品。另有2成因有特殊學習需要，會用在訓練課程費用。因政府早年推行「一人一體藝」等政策，要求學童強制參加一項課外活動，有近四成受訪者子女有被強制報名。

有關注學童及其照顧者的團體進行問卷調查，結果顯示1282名受訪者中，有近半會將5成或以上收入用於子女學習開支，取消學生津貼後，使他們生活壓力大增。（關學聯提供）

超過6成受訪者認為，2500元學生津貼可以紓緩家庭開支壓力；超過8成認為可助他們處理學習開支帶來的精神壓力；7成半認為有助彈性處理子女的學習需要，另有6成受訪者認為如有津貼，可為子女報讀合適活動。

逾6成受訪者稱子女須暫停參加課外活動或功輔班

政府公布取消2500元學生津貼後，有超過8成受訪者表示會節衣縮食，約6成會要求子女暫停參加課外活動或學習支援，如功課輔導班等；5成會收集二手校服，亦有4成半表示會轉為購買二手書。不過，關學聯指現時教科書經常改版，家長未必能輕易就買到二手書。有2成受訪者更表示，會向親朋戚友或銀行借貸渡日。

何太居於觀塘區，育有三個小朋友，分別就讀中三的長子，小一的次子，幼女則於今年9月上學前班。她表示長子有過度活躍症，較年幼的一對子女均有發育遲緩，全家經濟來源僅靠從事保安的丈夫獨力支撐。何太指，現時每月支付3000元讓長子補習，以及供次子報讀興趣班如游泳，籃球班等。

何太指取消津貼後，子女便沒有機會報興趣班，因丈夫每月收入有限，要考慮如何分配。（關學聯提供）

何太說，長子只補英文一科，需一千多元；次子曾報讀不同興趣班，她認為小朋友「三分鐘熱度好正常」，有津貼可以「探索多啲」，有興趣再長期參加。若政府仍提供津貼，「家長少啲壓力」，亦可安排親子外出，增進關係；以及購買校服等。

何太指取消津貼後，要考慮如何應付開支，但首要仍會讓長子補習英文及功輔班。因子女需特殊訓練，但一節40多分鐘的訓練課要千多元，沒有津貼便不會再上，而改為購買訓練工具。

住在上水的May育有兩女，一家四口同靠丈夫一人收入。長女正就讀副學士課程，每年需7萬多元學費，雖然有申請資助，但畢業後需要還款。次女則有學乒乓球，政府取消津貼後，May指未來可能要少買乒乓球裝備，她續說要教育次女、因資源有限，不要介意購買二手裝備。她又指正在領取「在職家庭津貼（職津）計劃」半津資助，但一家要生活仍然「好吃力」。現時只好叫一對女兒「唔好食太多」，怕衣服不合身需更換；她又指「樣樣都要開支」。

現時只好叫一對女兒「唔好食太多」，怕衣服不合身需更換；她又指「樣樣都要開支」。（關學聯提供）

關學聯：取消津貼料剝削基層兒童發展機會

關學聯表示，取消2500元津貼加劇照顧者及兒童的貧困境況，並剝削兒童發展機會；基層普遍低學歷，難以支援子女學習需要，而強制參加課外活動亦增加他們負擔，長期陷於經濟困境令照顧者心理受壓，如需照顧SEN學童更是百上加斤；同時取消津貼亦直接影響學童學習必要技能，未來可能邊緣化。

「照顧照顧者平台」：取消津貼令照顧者精神壓力增

而「照顧照顧者平台」則認為，取消有關津貼會令照顧者生活較困苦，可能需借錢過活，精神壓力不比經濟壓力輕，他們亦擔心未能成為好照顧者。至於政府提到其他支援服務，他們表示並非可長期參與，難以令基層受惠，因此要求政府保留2500元學生津貼。