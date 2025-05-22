安達臣道首置盤貪污案｜盧偉國斥愚蠢 分判工作不等如分判責任
撰文：文維廣
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長實安達臣道首置盤的地盤分判商，涉嫌賄賂工程監督人員，換取寬鬆監管鋼筋工程。經民聯工程界立法會議員盧偉國今日（22日）形容有關行為「愚蠢」，影響行業聲譽，總承建商有很大責任。他認同屋宇署加強抽樣檢查，但要適度平衡，不能造成一人開工但多人檢查的情況，又指監督制度行之有效，按照程序，落鋼筋後要先覆核、再倒石屎，直言無理由發現不了問題。
盧偉國：分判工作不等如分判責任 總承建商有很大責任
盧偉國在港台節目《千禧年代》批評有關違法行為「愚蠢、絕不應該」，令人遺憾及憤怒，影響行業聲譽。他認為雖有工程分判制度，但分判工作不等如分判責任，總承建商有很大責任，續指屋宇署應加強抽樣檢查，惟要適度平衡，避免一人開工多人監督的不健康情況。
分判不應太多？盧：要視乎地盤複雜性
有意見指出，建造業工程分判層數太多，令管理更複雜，應最多「分三判」。對此，盧偉國認為要視乎工程大小、地盤複雜性等，就今次事件，由於涉及法律程序，不宜妄作批評。但他稱目前監督制度行之有效，按照程序，落鋼筋後要先覆核、再倒石屎，無理由發現不了問題。
工程師學會陳世昌：不需拆卸重建
廉署調查發現，項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、無咗、冇扣到」，以及有移位。屋宇署稱，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，對大廈整體結構無危險，但仍會要求加固。
工程師學會結構分部前主席陳世昌在同一節目表示，事件非常罕見， 如有關鋼筋數量少於一成，根據安全系數一般可應付，不需拆卸重建，但相信需時整改。他續指，香港建築安全系數要求工程使用鋼筋數量比所需多4成，是為了避免在安全偏差下，有鋼筋力度不足，或載荷重量比預期重。
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