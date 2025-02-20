立法會三讀通過大欖隧道新收費　私家車繁忙時間收45元　5.31生效

立法會今天（20日）三讀通過大欖隧道新收費方案，今年五月底政府收回欖隧後實施，私家車分時段收費，其中私家車繁忙時間收45元、一般時段收30元、非繁忙時間收18元。



2月20日，立法會三讀通過大欖隧道新收費方案。（歐嘉樂攝）

2月20日，立法會三讀通過大欖隧道新收費方案。（歐嘉樂攝）

田北辰投棄權 修正案倡繁忙時段以外免費被否決

大欖隧道新的分時段收費方案，獲立法會三讀通過，出席的84人當中，有82人贊成，田北辰1人棄權。他早前提出修正案，建議於繁忙時段以外私家車、電單車及商用車免費，今早發言的議員都表明會棄權或反對，最終修正案被否決。

運輸署12月4日公布大欖隧道新收費最終建議方案，提出分三個時段收費。

▼大欖隧道分時段收費▼



繁忙時段：上午7時41分至9時45分、傍晚5時29分至晚上7時

一般時段：早上9時59分至傍晚5時15分

非繁忙時段：晚上7時26分起至上午7時15分

私家車繁忙時段維持45元 電單車、的士、商用車收費再減

周一至周六，私家車繁忙時段收費為45元；一般時段收費為30元；非繁忙時段為18元。電單車繁忙時段收費減至18元；一般時段減至12元；非繁忙時段減至7.2元。

至於的士及商用車，全日收費劃一，前者減至28元；後者減至43元。//

周日及公眾假期不分時段 各車類全日劃一收費

至於周日及公眾假期，不會分設收費時段，各車類全日劃一收費。電單車收7.2元；私家車為18元；的士及商用車分別為28元及43元。