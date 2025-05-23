衞生署「六月．戒煙月」 5.30 起免費派戒煙藥物助紓緩退癮徵狀
撰文：吳美松
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世界衞生組織將每年的5月31日訂為「世界無煙日」，衞生署今年繼續響應世衞，推出「六月．戒煙月」活動，鼓勵吸煙人士戒煙。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，署方會由本月30日起，在250個地點免費派發戒煙藥物，協助戒煙人士消減退癮徵狀；吸煙人士亦可在50間中醫診所、共200多個服務地點領取中醫耳穴貼，協助戒煙。
林民聰指，由本月30日起，署方會在250個地點，包括有駐店藥劑師的藥房、社區健康中心及衞生署診所等，免費派發戒煙藥物，協助戒煙人士消減退癮徵狀，以提升成功率。他們亦可在50間中醫診所、共200多個服務地點領取中醫耳穴貼，協助戒煙。
由五月三十日開始，戒煙人士只須前往貼有橙色「中醫戒煙耳穴貼」標誌或綠色「一星期戒煙藥物試用裝」標誌的地點，經簡單評估後，以「戒煙達人」應用程式掃描二維碼，便可以免費領取中醫戒煙耳穴貼或一星期戒煙藥物試用裝。
此外，署方又建議實施全煙害警示包裝，減低煙包的吸引力和宣傳效果。中大醫學院那打素護理學院教授李浩祥表示，早前在研究中收集了1253名吸煙者的意見，當中有3成半以上受訪者支持實施全煙害警示包裝，認為全煙害警示包裝有助降低吸煙意欲的亦有17.5%。
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