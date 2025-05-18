結業潮｜長龍小店「小島料理」6月起停業　店主：太多壓力需休息

位於大角咀的知名日式小店「Kojima小島料理」在社交平台宣布，將於6月開始暫停營業。店主在貼文中大談經營辛酸，指面對食客的期望、長期過份緊繃的節奏及貨源的種種壓力，開始情緒失控，直到需要放假的地步。食客見狀紛紛在貼文下留言表達不捨及理解，鼓勵店主先好好休息，再思考新方向，「好好休息，再接再勵，保重」、「見攰就抖！未來見！」。



位於大角咀的知名日式食店「Kojima小島料理」日前在社交平台宣布，將於6月開始暫停營業。（Kojima小島料理 Facebook圖片）

「Kojima小島料理」由兩名店主於2020年12月創立，全店僅約10個座位。食店的丼飯可選小盛、並盛、大盛三種份量；最受歡迎產品為慢煮牛肉丼，丼飯上放滿一片片牛肉，有西冷牛、肉眼或牛板腱可供選擇，最平$63元便可食到，吸引不少顧客排隊光顧。

大角咀的知名日式食店Kojima小島料理，日前在社交平台宣布，將於6月開始暫停營業。（Facebook截圖）

Kojima小島料理宣布暫停營業，網民在貼文下留言表達不捨。（Facebook截圖）

不過，該店店主日前（15日）於社交平台宣布，將於6月開始暫停營業，指面對食客的期望、長期過份緊繃的節奏及貨源的種種壓力開始情緒失控，直到達需要放假的地步。貼文指，兩名店主商討良久，認為難以再堅持下去，「細粒（另一店主）問我點解咁難做仲堅持做咩，我都開始動搖，或者係近5年嘅心血唔捨得，但係前路我真係睇唔到方向，錯嘅路係咪唔應該繼續行呢」。

店主做到壓力爆煲訴心聲：以為我哋日日排長龍搵好多

店主又在貼文中表示，外人只看到他們風光的一面，「以為我哋日日排長龍搵好多」，惟現時經營環境差，令更多「憎人富貴厭人窮」的人出現，亦有很多搞是非的人出現。

他又稱，一直堅持下來的原因只有客人的支持，「除咗咁多人支持，我都諗唔到仲有咩值得堅持，每日起身都係靠意志力」，惟他亦指客人數量已超出一間小店、一個廚師可以承受的量，故「只可以盡力做，盡力滿足客人，亦唔想客人排咁耐食唔到，加上客人等待時間愈耐，期望亦都愈大，我就會愈怕出錯，變成無形嘅壓力」。

食客見狀紛紛在貼文下留言表示不捨，並鼓勵店主好好休息再思考下一步，有人留言指「好好休息，再接再勵，保重」、「見攰就抖！未來見！」；亦有人指「完全明白你地嘅處境，老土講句，休息是為了走更遠嘅路。下呢個決定都唔易，最緊要係為自己決定返一次」。