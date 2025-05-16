結業潮｜鴨脷洲65年老字號周家園涼茶6月底告別　店主：做到好攰

【結業潮/小店/涼茶】有約65年歷史的老字號「周家園涼茶」宣布，因為店員大多年紀老邁，加上負責人亦想休息，遂決定於6月底結業。周家園涼茶在荃灣發迹，現時由第二代周女士接手，早年遷至鴨脷洲大街現址。周女士回覆《香港01》查詢時笑指，現時店舖是「老人院」，做到「好攰想唞吓」，在結業後打算好好休息一段時間。



經營了超過一甲子的「周家園涼茶」宣布，因為店內伙記大多年紀老邁，加上負責人亦想休息，遂決定於6月底結業。（Kan Lee@Openrice）

經營了超過一甲子的「周家園涼茶」宣布6月底結業，其所售名物包括「鮮奶燉蛋白」及「此生一遇」茶葉蛋，深受街坊歡迎。（Kan Lee@Openrice）

據了解，「周家園涼茶」早於去年12月已曾傳出結業消息，當時引起鴨脷洲街坊關注，又表示希望「周家園涼茶」可以繼續經營。當時店二代周女士被街坊人情所感動，令她感到不捨，一度打消了結業的念頭，繼續服務街坊。

不過，周女士近日再次貼出結業告示，寫有「周家園結束營業 萬分感謝多年支持」，令街坊萬般捨不得。周女士今日回覆《香港01》查詢時證實結業消息，她稱決定離場，與近年市道轉差有部份關係，但不是因為舖租等問題，最主要原因是她與其他店員年紀老邁，是時候停下來休息一下。周女士又笑指現時該涼茶舖形同「老人院」。

經營了超過一甲子的「周家園涼茶」宣布6月底結業，店內所售的「此生一遇」茶葉蛋深受街坊歡迎。（Kan Lee@Openrice）

經營了超過一甲子的「周家園涼茶」宣布6月底結業，店內所售的「鮮奶燉蛋白」深受街坊歡迎。（manmew@Openrice）

至於結業後有何打算，會否再開設涼茶舖，周女士說仍是未知之數，「睇下點啦」，應該會休息一段時間。「周家園涼茶」除了以家傳秘方烹煮的涼茶外，亦曾售過鮮奶燉蛋白、杏仁豆腐，還有名物「此生一遇」茶葉蛋，形容為一試難忘。