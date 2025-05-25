海洋公園印度太平洋樽鼻海豚Rita猝逝　上周五突現食欲不振今惡化

海洋公園今晚（25日）公布園內的24歲雌性印度太平洋樽鼻海豚Rita今日下午離世。園方指Rita在周五（23日）開始出現疲倦、食欲不振等情況，今天下午惡化，因病去世。公園已完成初步解剖工作以確定其死因，進一步的化驗工作仍在進行中。



海洋公園內飼養的印度太平洋樽鼻海豚。（海洋公園網頁圖片）

園方表示，上周五公園獸醫隨即為Rita進行抽血及全面檢查，並與動物護理團隊24小時悉心照料牠，然而今天下午惡化去世。

園方指Rita是個活力十足的動物大使，與同類和人類的互動同樣喜愛。牠生前居於海洋公園獸醫院旁邊的海洋哺乳動物繁育與研究中心，公園不時在中心舉辦導賞教育活動，讓訪客和學生有機會近距離觀察海豚的自然行為和護理過程，鼓勵大家積極為海洋保育出一分力。公園感謝Rita為訪客帶來不少海洋保育訊息，將永遠懷念牠。

海洋公園內飼養的印度太平洋樽鼻海豚。（海洋公園網頁圖片）

據園方資料，印度太平洋樽鼻海豚身長可達2.7米，體重可達230公斤；牠們屬於中國國家二級保護野生動物，在瀕危物種紅色名錄列為「近危」，在近危瀕危野生動植物種國際貿易公約列附錄二。

牠們主要分布在印度太平洋的沿岸海域，自然棲息地遭受各種人類活動破壞和干擾，包括海岸發展、污染、捕魚和水上交通等。過量捕魚不但減少海豚的食物來源，部分海豚更有可能被誤捕。

印度太平洋樽鼻海豚有時會與過百隻同伴一起暢泳，或與其他品種的鯨豚一同群游。除了視覺，海豚也會以回聲定位來探測周圍環境。牠們會發出聲波，當聲波觸及障礙物時會反彈成回聲，海豚接收回聲後加以分析，就能知道障礙物的位置、形狀和大小。