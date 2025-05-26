《公開試當真》滕毅康涉超市偷生果薯片　辯方透露傾向不認罪

《公開試當真》主角滕毅康涉康怡超市偷生果薯片，案件今（26日）於東區裁判法院再提訊，滕今天未正式答辯，但辯方透露滕的答辯方向為不認罪。裁判官把案件將押後至6月12日進行答辯，預計於7月24日開審，以中文審訊。他准以原有條件，即500元現金保釋。



被告滕毅康被控盜竊罪在東區法院應訊。(陳蓉攝)

被告滕毅康。(網上圖片)

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

職業報稱藝術家

被告滕毅康（19歲，藝術家），被控1項盜竊罪，指他於2025年1月5日，在香港香港島鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果，兩包薯片，而上述物品為瑪雷有限公司的財產。

控方透露將傳召3位證人，包括超市職員及2位警員，亦會播放警誡錄影會面及超市的閉路電視片段。

被告滕毅康曾參演由YouTube Channel試當真拍攝的紀錄片《公開試當真》。

案件編號：ESCC982/2025