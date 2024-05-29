菲漢3度非禮女友女兒　反把罪歸咎女方　官斥無悔意無廉恥囚6年

有非禮前科的菲籍工程師，承認5年間在女友不在家時，以摸胸及私處等方式非禮女友的女兒，當時受害女童僅7至11歲，每次侵犯時亦歷時30分鐘至個半小時。被告早前承認3項非禮罪，惟報告指他把罪歸咎於事主。法官陳慶偉今（29日）在高院判刑時指被告部份非禮行為近乎企圖強姦，又透露事主因覺無助而承受嚴重創傷，或需一生時間處理。陳官斥被告違反誠信，毀了女童一生，更諉過於她，無悔意亦無廉恥，判他入獄6年。



被告過往曾非禮巴士女乘客

菲律賓籍被告（51歲，電子工程師），承認3項猥褻侵犯另一人罪。庭上透露，被告過去曾干犯本案相類同案底，涉嫌在巴士非禮女乘客。

51歲菲籍被告認非禮女友女兒，判囚6年。（資料圖片）

報告指事主X稱要用一生處理創傷

陳官引述創傷報告指，X在案中深感無助，對其造成嚴重創傷，自言要用一生的時間處理其創傷，另X因害怕入睡而出現失眠問題。此外，X出現焦慮症狀，她的一生因本案而被摧毀。陳官另引述臨床心理學家報告，提及被告將案中所有責任歸咎於受害人，直斥其毫無悔意和廉恥。

官指被告侵犯行為近乎企圖強姦

陳官判刑指，被告案發時曾在脫去兩人的衣物，吩咐X向床方向彎下身，然後在X私處位置摩擦其陰莖，歷時約1.5小時。陳官斥其行為近乎企圖強姦，極為不雅，指X視被告如父親，但他既未有如父親般關心和照顧X，其行為更是違背了X及其母親的信任。

另兩次侵犯亦長達30至45分鐘

陳官續指，被告在另一控罪中涉撫摸X胸部和指插陰道約45分鐘，更是令X感到極其不適和痛苦。至於最後一項非禮罪雖只是指控被告觸碰X胸部，嚴重性與上述案情相比較低，惟被告當時摸X胸部不止一次，更是歷時約半小時。陳官最後考慮到被告於4年間先後犯下涉案3罪，不難想像X期間所承受的痛苦，須判阻嚇性刑罪，判他入獄6年。

案件編號：HCCC 293/ 2023