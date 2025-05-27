兩男販運537公斤值7.5億元可卡因　歷來最大宗　各囚逾廿年

警方於2021年4月，先後於火炭一個工業單位和沙田一個住宅單位，搗破兩個毒品倉庫，檢獲市值逾7.5億元、約537公斤的可卡因，並拘捕兩位管理倉庫的男子。兩名男子承認販毒等5罪，法官今(27日)在高等法院判刑時指，本案非常嚴重，是本港歷來最大宗的可卡因販毒案，又指兩名被告的角色為送貨員和倉庫管理員，因他們認罪而作出減刑，最終分別判處二人監禁22年8個月和20年8個月。



兩名被告：李仲文（29歲，兼職舞台技術員）和陸宇軒（23歲，送貨員）。首被告和次被告分別承認2和1項販毒罪，兩人另各承認1項串謀販毒罪。

警方在兩名被告租用的單位內發現大量可卡因毒品。（陳浠文攝）

警方在兩名被告租用的單位內發現大量可卡因毒品。（陳浠文攝）

警方在兩名被告租用的單位內發現大量可卡因毒品。（陳浠文攝）

量刑指引上限為35年

法官判刑時指，根據量刑指引，販運30公斤以上的可卡因，其判刑上限為監禁35年。而首被告販運約502公斤可卡因，而次被告則販運35公斤的可卡因。就兩人面對的販毒罪，法官以30年3個月監禁為量刑起點。法官又指，案中的串謀販毒罪涉及毒品份量更多，分別以34年及31年監禁為量刑起點。法官因他們認罪而作出減刑，最終判首被告監禁22年8個月，並判次被告監禁20年8個月。

首被告租用單位內有450磚毒品

案情指，警方於2021年4月2日，進行反毒品行動，並監視火炭協力工業大廈一單位。警員發現首被告於下午近2時許，從單位推著手推車，運送5盒紙箱乘搭升降機到地下，遂截停首被告。警員在該紙相內發現150磚毒品。警方之後進入單位搜查，發現450磚的毒品，另檢獲多個尼龍袋、電子磅等。

次被告單位內發現42磚毒品

警員翻看涉案閉路電視片段，發現首被告曾於同年3月31日，曾把兩個紙箱運至沙田花園城雅惠苑，由次被告接過紙箱，把它們運至雅惠苑某層。警員遂於同年4月3日在雅惠苑外埋伏，並於早上近5時拘捕次被告。警員押解次被告到雅惠苑某單位搜查，發現合共42磚的毒品。

首被告稱未收到5萬報酬已被捕

首被告被捕後，在錄影會面稱，案發前6個月獲招攬運送毒品。其後，一名叫「師父」的人致電他，告知其工作是重新包裝和運送毒品。他按「師父」指示，租下協力工業大廈的單位，以儲存毒品。此外，他獲告知將可收到5萬元的酬勞，但至被捕時尚未收到該5萬元。

次被告料半年內賺100萬元

次被告則在在錄影會面稱，獲一名叫「CJ」的人招攬販毒，每運送一包可卡因，次被告會獲得2000元，次被告預計半年內賺100萬元。他按指示租下雅惠苑的單位，並從首被告手中收取毒品，把部份毒品兩次運送他人。

首被告租用單位所藏毒品達5.29億元

經化驗後，警方確認首被告當時推著手推車的可卡因和其單位內的毒品，分別為129和372公斤的可卡因，市值分別為1.77億和5.29億元；至於雅惠苑單位內的毒品，則為35.4公斤可卡因，市值4900萬元。

案件編號：HCCC338/2024