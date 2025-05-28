今日新聞8分鐘｜食環職員放448病假兼索償44萬｜私家車變跑彈飛車

吐露港公路私家車切線撞貨車 私家車司機涉毒駕販毒被捕│車CAM

吐露港公路發生毒駕車禍。網上有「車cam」顯示，昨晚11時許，1輛密斗貨車沿吐露港公路慢線往沙田方向行駛，現場共有4條行車線，當駛至中大科研中心變電站對開時，快線1輛私家車突然偏左，橫越4條行車線，繼而近乎橫亘切入慢線，貨車司機懷疑收掣不及，攔腰撞向該輛失控的私家車左邊車身，貨車車頭輕微損毀，私家車左邊車門凹陷。

炮台山9月大女嬰夾床罅身亡｜家人傷心認屍 涉虐兒母親獲准保釋

北角炮台山一名9個月大女嬰，昨日（27日）在住所內夾在大人床與嬰兒床之間的罅隙，昏迷不醒，母親發現後報警送院，惜搶救後不治。警方其後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕女嬰的母親。今日（28日）女嬰的家人在警方陪同下到西環殮房辦理認屍手續，神情哀傷。

天水圍三級火｜焚燒17小時仍未熄 增派至8條喉7隊煙帽隊通宵灌救

天水圍廈村路一個物流中心貨倉，昨日（27日）中午12時40分發生火警，至下午1時33分升為三級火。初步動用6條喉及6隊煙帽隊到場灌救，貨倉焚燒數小時後，部分位置已倒塌。及至今日（28日）清晨5時半，即火警發生約17小時，火場火勢仍然未被救熄，消防處更增派至7隊煙帽隊及8條喉到場灌救。期間，消防員用儀器監測火場溫度、同時出動無人機等多角度協助視察火場情況。

消防及愛護動物協會人員趕抵，發現貓咪身處11樓外牆，並無石壆或其他物件承托。為防貓咪墮樓，愛協在下層伸出多個網作「救生網」；隨後再有人員在貓咪旁邊伸網，小心翼翼將其「撈」住，花約一個多小時後，終將牠救回安全位置，其間貓咪不時「喵、喵」呼叫。現場消息指，人員暫未能尋獲貓主，貓咪由愛協人員帶走。

屯門公路爆水管｜多處設水箱 有屋苑提早停水 居民：要沖凍水涼

屯門公路近港鐵兆康站昨日（26日）深夜爆水管，今日（27日）全日仍未搶修完畢，除導致大塞車及影響沖廁水供應，今晚11時起，屯門區更會大範圍暫停食水供應。水務署晚上7時起安排8輛水車及120個水箱，為受影響居民提供臨時食水；並爭取明早清晨時分或之前，恢復相關食水供應。

《香港01》記者晚上走訪屯門多處，發現多個屋苑及酒店外，已有水箱送抵就緒。其中翠林花園居民譚先生晚上9時許趕抵回家擬洗澡，詎料10時許便提早停水，「老婆沖完涼就冇水，諗住10點零算早，應該趕得切點知趕唔切。」譚先生無奈下樓取水，亦只能夠沖凍水涼，「應該要攞兩至三次（水）先夠用。」另外，有區議員呼籲居民照常用水及儲水，「唔好咁恐慌」。

車cam｜青馬大橋私家車切線剷分岔石壆 炮彈飛車墮地翻滾數圈2傷

青馬大橋發生驚險車禍。周二（27日）下午近4時半，一輛私家車沿青嶼幹線青馬大橋路段，往屯門方向行駛。途至近青衣行政大樓對開時，失控撞向分岔石壆。意外中，1男1女受輕傷，均拒絕送院。

車禍一刻片段曝光，可見涉事白色私家車原本直駛向貨櫃碼頭方向，途至分岔支路突然高速向左切線，剷向中間的分岔石壆，登時如「跳台」般全車彈起，炮彈式飛墮支路左方往屯門、元朗方向的行車線，然後在路面翻滾數圈。事後圖片可見，車身嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。

煙民涉推食環署女職員致擦傷肩 4年後遭索賠44萬涉448日病假損失

六旬煙民於6年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭及與食環署女職員推撞，對方報稱擦傷肩膊及被原子筆刮傷手，煙民則被控普通襲擊判罰款及緩刑。惟遇襲女職員因傷請病假，竟長達近一年零3個月，而食環署於事隔4年後，更向該煙民索賠多達約44萬元。該煙民對相關賠償要求，造成打擊及感到困擾，曾由女兒代向食環署反映，但未能解決，現時再面臨訴訟。

據了解，該煙民的女兒認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天；另食環署批出病假時，有否調查當中可能涉及濫用病假情況。現時有關個案由立法會議員霍啟剛協助跟進。《香港01》曾就事件向食環署及霍啟剛查詢，霍啟剛表示事件已進入法律程序，暫不便評論。至於食環署方面則正候回覆。

婚禮佈置公司PS Wedding失聯 逾百對新人恐失過百萬元 海關跟進

2012年成立的婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體帳號及網站亦停用。超過100對新人懷疑該公司結業，稱已支付訂金，涉款過百萬元，遂成立關注組追討，又向海關及消委會求助。

2012年成立的婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體帳號及網站亦停用。超過100對新人懷疑該公司結業，稱已支付訂金，涉款過百萬元，遂成立關注組追討，又向海關及消委會求助。

Keeta外賣員罷工｜公司發信稱搶單制僅為輔助 檢視路線改善孖單

本月Keeta外賣員在荃灣、九龍城、中環、紅磡及天水圍等區發起罷工，控訴平台降低單價、實行優先派單機制，以及推行搶單制度。今日（28日）Keeta向外賣員發布公開信解釋爭議。

Keeta在信中指到，在過去一個月共與送遞員進行了16次面對面交流，指其意見會作為改進產品和服務的依據。Keeta表示，收到送遞員對搶單列表的意見以及使用上的安全憂慮，公司將逐步改善產品設計，確保送遞員能夠更安全地使用該功能。

信中亦提到，Keeta派單模式佔所有訂單接近9成，搶單列表僅作為輔助，佔整體訂單數量比例非常小。

另外，就較為爭議的「K GO」優先派單機制，Keeta表示機制旨在為願意投入時間頻密接單的送遞員提供合適的工作模式，提高送遞員接單量，顯著增加送遞員收入；另外K GO計劃以易送訂單為主，參與的送遞員在同一時段內獲派的訂單密度較高、距離較短，送遞員加入後整體收入增加逾2成。

至於因疊單（又稱「孖單」）問題送遞員導致遲到而失去準時獎金，Keeta表示會持續優化路線規劃，定期檢視送遞路線個別異常情況，持續提升送遞方案及路線規劃。

山東高密化工廠爆炸 事故釀5死6失聯 19人輕傷

山東高密有化工廠發生爆炸，現場有濃煙升至半空，附近大量商舖的門窗被震碎。當局表示，目前正在全力組織救援救治。截至5月27日晚19時25分，事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。

準過龍樹諒？希臘6.1級地震 監視器拍到「小貓提前預知急逃離」

希臘克里克島（Crete）5月22日發生規模6.1地震。