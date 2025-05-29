韓國MAMA 2025頒獎禮｜相隔7年重臨香港　11月啟德體育園舉行兩日

【MAMA／K-POP／韓國】韓國樂壇大型頒獎禮MAMA AWARDS （Mnet Asia Music Awards）繼2018年來港後，相隔7年重臨香港。頒獎禮將於今年11月28日及29日，於啟德體育園主場館舉行。



MAMA AWARDS頒獎禮將於今年11月28日及29日，於啟德體育園主場館舉行。（MAMA AWARDS官方圖片）

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

繼2018年再度重臨香港

韓國Mnet亞洲音樂大獎，簡稱MAMA 將於今年11月28至29日在啟德體育園主場館舉行。MAMA可謂亞洲規模最大的音樂頒獎典禮，2012年至2018年連續7年在香港會展及亞博舉行。

2018年最後一次位於亞博的頒獎禮，出席的包括韓國男團BTS防彈少年團、Wanna One、iKon、Twice等。

Wanna One 2018年在香港獲MAMA最佳男團。（影片截圖）

2018年MAMA AWARDS「最佳女團」TWICE。（影片截圖）

BTS防彈少年團2018年獲頒獲頒發「Best Asian Style」。（電視畫面截圖）

過去幾年改到日本、韓國、洛杉機

MAMA 2020及2021年改到韓國坡州舉行，之後2022及2023年分別改到大阪及東京。去年的大獎於洛杉磯及大阪隔空舉行。

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

今年MAMA AWARDS將於啟德體育園舉行。圖為去年MAMA AWARDS相片。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

陳奕迅曾演唱《浮誇》成經典

陳奕迅在2014年MAMA頒獎禮上演唱《浮誇》一曲，令香港和韓國樂迷留下深刻印象。除了現場一眾歌手感到震撼外，也有不少韓國觀眾即時在網上問：「這位歌手是誰？唱得真好啊。」