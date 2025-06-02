港鐵｜將軍澳綫乘客獲派免費車票　即看MTR Mobile App拎車程攻略

港鐵將軍澳綫上月22日因電力及信號系統故障，全線服務一度暫停，擾攘超過5小時才全面恢復行車。為補償將軍澳綫乘客，港鐵今日（2日）公布，將向曾於5月18日至6月15日期間以八達通於將軍澳綫沿綫車站出入閘的乘客，送贈一程免費本地車票（二維碼電子車票，非實驗車票）。



免費車程將透過MTR Mobile手機應用程式在6月20日前發放，惟乘客所使用的八達通需連結程式的帳戶。如何連結八達通、如何拎免費車程，一文看清。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，可惜列車服務未有恢復。乘客在票務處查詢。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，向工作人員查詢進展，可惜列車服務未有恢復。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

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將軍澳綫上月22日事故罰款1920萬

因應港鐵將軍澳綫上月22日的事故，港鐵因事件需要罰款1,920萬元，連同早前累積罰款，已達2,500萬元門檻，需安排一天半價「感謝日」。港鐵今日公布，定於7月13日舉行半價乘車「感謝日」，乘客當天使用電子支付乘搭港鐵重鐵網絡、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，只需付一半車費，包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程。

港鐵宣布，將於7月13日舉行半價乘感謝日。

乘客必5月18日至6月15日期間以八達通於將軍澳綫站出入閘

港鐵同時公布， 將向曾於5月18日至6月15日期間以八達通於將軍澳綫沿綫車站出入閘的乘客，送贈一程免費本地車程。免費車程將透過MTR Mobile手機應用程式在6月20日前發放，惟乘客所使用的八達通需連結程式的帳戶。

登記MTR Mobile及步驟

1. 下載「MTR Mobile」及登記帳戶

首先在App Store或Google Play下載「MTR Mobile」，開啟應用程式後按「登記」並輸入個人資料，登記電話號碼後，便已成功開設帳戶。

首先在App Store或Google Play下載「MTR Mobile」。

開啟應用程式後按「登記」並輸入個人資料，登記電話號碼。

收到短訊後輸入一次性驗證碼，成功開設帳戶。

2. 八達通連結到MTR Mobile帳戶

進入主面後，選擇主頁左上角「所有工具」圖示後並點選右上角的「設定」圖示，再按「八達通資料」，輸入資八達通號碼，再按「連結」，便可成功將八達通連結到MTR Mobile帳戶。

進入主面後，選擇主頁左上角「所有工具」圖示。

後點選右上角的「設定」圖示。

再按「編輯賬戶」。

再按「八達通資料」，輸入資八達通號碼。

輸入資八達通號碼，再按「連結」，便可成功將八達通連結到MTR Mobile帳戶。

3. 領取免費車票

乘客於6月15日前，利用已連結帳戶的八達通在將軍澳綫沿綫車站出入閘，便會在6月20日前收到「免費港鐵本地車程」二維碼，沒有實體票。

乘客在MTR Mobile的「MTR分」界面內選擇「我的收藏」，便可領取「免費港鐵本地車程」，領取日期至明年1月2日。

由領取當日起計，「免費港鐵本地車程」使用期限為30天。即如6月20日領取，最後使用日為7月20日。

乘客先進MTR Mobile的「MTR分」界面。

在界面內選擇「我的收藏」。

4. 使用車票

過閘前，用戶可打開MTR Mobile，在主頁按「我的車票」，從列表中選取深藍色「單程票」，將手機的二維碼對準專用閘機讀碼器進行掃瞄，便可立即過閘。

過閘前，用戶可打開MTR Mobile主頁 按「我的車票」。

從列表中選取深藍色「單程票」，將手機的二維碼對準專用閘機讀碼器進行掃瞄，便可立即過閘。

港鐵表示，「免費港鐵本地車程」適用於重鐵網絡，不適用於東鐵綫頭等車廂、來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程、機場快綫、輕鐵、港鐵巴士、港鐵接駁巴士及高速鐵路。