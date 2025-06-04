戲院重開｜影藝公布接手嘉禾Megabox舖位　7月開張　4年開4戲院

繼海運戲院於上周日結業後，同屬嘉禾院線的嘉禾MegaBox今日（4日）下午3時在官方社交平台宣布，6月9日起租約期滿，將結束營業，6月8日為最後營業日。到晚上，影藝戲院發新聞稿宣布，即將進駐MegaBox，並會在7月開幕。



翻查資料，影藝戲院近年有不斷擴展的趨勢，先在2021年接手「UA青衣城」，2023年再接手「銅鑼灣JP戲院」，連同即將開張的荷里活廣場戲院及Megabox戲院，料今年內將增至四間戲院。



嘉禾MegaBox將營業至6月8日。（資料圖片／胡凱欣攝）

嘉禾院線於今日（4/6）下午3時，在官方社交平台宣布，嘉禾ＭegaBox於6月9日起租約期滿，最後營業日為6月8日。（網上相片）

嘉禾院線今午宣布，旗下MegaBox戲院因租約期滿，將結束營業，6月8日為最後營業日。嘉禾戲院亦表示，最後營業一晚，將舉辦經典盲盒場，尾場IMAX亦提供40元票價優惠，凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的影迷，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。

至晚上，影藝戲院發新聞稿宣布，即將進駐MegaBox，並會在7月開幕。影藝又指，將進一步升級影院設計及設備，營造更舒適的觀影空間，「帶來升級的電影娛樂體驗」。至於開幕的推廣活動，影藝指稍後公布。

「MCL荷里活」舊址近日已封有圍板，將由影藝戲院將會接手。（網上圖片）

銅鑼灣影藝戲院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

翻查資料，影藝戲院早於1988年成立，屬於銀都機構旗下的戲院品牌，該公司為紫荊文化集團旗下的香港影視製作及發行公司，亦是內地在境外唯一的大型國有電影企業。

影藝戲院近年有不斷擴展的趨勢，在UA院線全線結業後，先在2021年7月接手「UA青衣城」，再在2023年接手Cinema City經營的「銅鑼灣JP戲院」，早前並宣布將接手已結業的MCL荷里活廣場戲院舖位，即連同Megaxbox戲院，該院線將在全港經營四間戲院。

而嘉禾MegaBox結業後，嘉禾院線將只剩下奧海城The Sky、屯門StagE、筲箕灣銀河及大埔四間戲院。