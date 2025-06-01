海運戲院今最後營業　有影迷夫婦連續3日懷緬　帶女兒同遊定情地

有逾56年歷史的尖沙咀海運戲院今日（1日）最後營業，除了吸引大批電影迷前來「打卡」留念，更有不少人買戲票入場，最後懷緬這間全港唯一巨幕戲院。有影迷夫婦形容海運戲院為昔日「拍拖勝地」，見證了夫婦倆由拍拖、結婚至生兒育女的30年愛情長跑，兩夫婦專程帶同愛情結晶、已長大的女兒一家三口來重遊定情之地，其中丈夫稱「第一次（與太太）拍拖就係喺度睇（西片）《這個殺手不太冷》」。他們一家人都捨不得海運結業，「呢度大戲院，音效都比較勁。」



尖沙咀海運戲院今日（1日）結業，不少戲迷特意到場打卡紀念。(鄭子峰攝)

尖沙咀海運戲院今日（1日）結業，不少戲迷特意到場打卡紀念。(鄭子峰攝)

位於尖沙咀廣東道的嘉禾海運戲院今日最後結業，首場電影《史迪仔》放映，但早上約9時半，已有不少電影迷蜂擁而來，在海運戲院正門外打卡，紀念戲院最後一日。

朱先生與朱太第一次拍拖就在海運戲院觀看電影，笑說戲院見證他們由拍拖、結婚至產下女兒的愛情長跑過程，今日專程帶同愛情結晶、現已長大的女兒前來最後緬懷。(鄭子峰攝)

朱先生(左)與朱太(右)第一次拍拖就在海運戲院觀看電影，笑說戲院見證他們由拍拖、結婚至產下女兒的愛情長跑過程，今日專程帶同愛情結晶、現已長大的女兒(中)前來最後緬懷。(鄭子峰攝)

今早來打卡的包括影迷朱先生與朱太，朱先生稱，31年前相約當時尚未成為其妻子的朱太來海運戲院觀看經典西片《這個殺手不太冷》，結果一片定情，往後的拍拖節目亦是常來海運看電影，故認為這裏是他們的拍拖勝地。

由於知悉海運進入倒數，兩夫婦已連續兩日來看電影，今日是第3日、亦是海運即將成為歷史之日，他們特意帶同愛情結晶、已長大的女兒過來，一家三口一起緬懷。他們表示不捨得海運戲院結業，「好少有大戲院」。朱先生亦透露，他們家住粉嶺區，居所樓下有戲院，「但環境及地方都比唔上呢度」。

張先生留意到近年戲院裝飾及內部設施都比之前更漂亮及先進，惟入場觀眾越來越少，嘆息「無辦法，時代係咁。」(鄭子峰攝)

張先生留意到近年戲院裝飾及內部設施都比之前更漂亮及先進，惟入場觀眾越來越少，嘆息「無辦法，時代係咁。」(鄭子峰攝)

另一位電影迷張先生稱本身很少看卡通片，今日亦特意入場觀看《史迪仔》支持戲院。他稱自中學起便在海運戲院看電影，留意到該戲院近年裝修及內部設施都比之前更漂亮及先進，惟入場觀眾愈來愈少，嘆息「冇辦法，時代係咁」，冀日後可有白武士願意接手繼續營運海運戲院。

17歲的趙先生是海運戲院的「擁躉」，他指出海運戲院螢幕大、樓底高、空間闊，「有種很特別的味道」。(鄭子峰攝)

至於17歲的趙先生亦是海運戲院的「擁躉」，他指海運戲院的巨大銀幕、樓底高、空間寬闊，「有種很特別的味道」。熱愛觀看電影的他過往時常去黃埔嘉禾戲院看電影，惟該戲院上月結業不久，又輪到同院線的海運戲院結業，令他感到難過。他亦對近年本港不斷有戲院結業感到可惜，「唔知點解入場睇戲嘅人少咗，如果可以都想多啲入場支持本地戲院」。

海運戲院今日最後營業，不少市民前來最後懷緬，多人在購票處排隊，當中不乏年長人士。(鄭子峰攝)

海運戲院今日最後營業，中午場次的《職業特工隊：最終清算》在距離開場一小時，已幾乎滿座，僅餘6個座位。(嘉禾戲院APP截圖)

昔日海運戲院風光一時，近年隨着電影市道步入寒冬，入場人數不多，但來到最後一天營運，多個場次都幾乎賣個「滿堂紅」。其中首場《史迪仔》有七成滿、中午12時10分的《職業特工隊》幾乎滿座，截至放映前一小時，只餘6個座位；而最後三場的告別海運盲盒場戲票，更是早已全數售罄。若戲迷想來懷緬一番，暫時只有下午3時20分的《史迪仔》仍有較多座位，截至早上11時半，已售出逾半數戲票。