皇后山邨食水黑粒5日猶存 居民不敢飲只想知是甚麼：還一個安心
撰文：譚曉彤
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粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒，水務署多次強調「水質安全」、「對人體無危害」但言論未能釋除公眾疑慮。發展局局長甯漢豪今日（4日）指，清洗水缸及加裝濾網後，情況有改善，水樣本已送政府化驗所作溯源工作，本周內有結果。
皇后山邨皇頤樓有居民今日發現食水及濾水器內繼續有黑色顆粒，雖然情況較日前改善，但她仍然未敢飲用。對於政府表示仍需時間溯源，她說很想知道黑色顆粒是甚麼物料，會「耐心等待」政府調查結果。
有住戶水龍頭濾水器今仍有黑色顆粒
戴小姐與兒子住在皇后山邨皇頤樓，她指連日來食水出現黑色顆粒，間中亦有些混濁。她擔心品質有問題，所以只用食水來洗碗、洗澡等，沒有飲用或煮食。
她今日拆開包着廚房水龍頭的濾紙，上面有微細黑色顆粒。拆開濾水器時，裏面的鐵絲網上有較多且較大的黑色顆粒。戴女士指，即使經過過濾，今早食水仍有黑色顆粒，不過數量已較早幾天少。
黑色顆粒為何物仍未有答案 居民：耐心等待
食水隱患揭發至今，政府尚未交待黑色顆粒為甚麼物料、來自哪裏。水務署黃恩諾日前估計雜質來自供水喉管或設備的物料剝落，稱物質屬惰性物料，不會危害人體。發展局局長甯漢豪今日（4日）指，清洗水缸及加裝濾網後，情況有改善，水樣本已送政府化驗所作溯源工作，本周內有結果。
戴女士表示，連日受食水問題困擾，希望盡快得知黑色顆粒是甚麼物料。她說：「啲水無啦啦有啲黑色污糟嘢，我自己都唔敢飲。」對於政府仍需時間溯源，她說會耐心等待，希望政府加強食水及喉管監管，還居民一個安心。
超級市場6支水77折優惠 多戶入貨備用
她連日來帶同手推車，到屋苑內的超級市場購買食水。超級市場近日提供6支水77折優惠，戴小姐以97元購入6支4.5升裝蒸餾水，供兒子及自己飲用。
皇澄樓居民梁女士的廚房及廁所，食水過濾器同樣收集到黑色顆粒，惟數量較早幾天減少。
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