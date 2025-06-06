蔡天鳳前家姑涉阻警查其子鄺港智案 李瑞香表證成立將自辯
撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（6日）在區域法院續審，法官陳廣池裁定被告李瑞香表證成立，李將出庭自辯。
女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。控罪指，李於2023年2月22至23日妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。
案件編號：DCCC 140/2024
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