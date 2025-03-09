世界桌球大獎賽｜羅拔臣大勝冰咸10：0完美封王 生涯第二度奪冠
撰文：趙子晉
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「世界格蘭披治桌球大獎賽」4強戰面對「主場兼世一」的卓林普（Judd Trump），冰咸（Stuart Bingham）賽後坦言「對方難免複製前一晚的大勇表現」。
相隔一日，48歲的冰咸應驗了，確實無法延續日前的狀態，決賽遇上「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson），中午時段慘吞8蛋，晚上時段仍未能改寫尷尬比分，以0：10不敵羅拔臣。
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尼爾羅拔臣在4強對梅菲（Shaun Murphy），一度陷入出局邊緣，最後連贏3局並轟出344：0的紀錄，令對方心服口服。這名43歲的「墨爾本機器」開段手感火熱，接連打出87度及104度，先取兩局。冰咸埋檯機會不多，未能以保守打法鉗制羅拔臣，這名澳洲球手其後再度「起Break」，一口氣領先4：0。
+4
小休過後，冰咸似乎有點起色，可惜中段斷纜，羅拔臣高難度地打入紅波，撞底「Cushion」彈回上方的袋口，隨後打出39度反勝。冰咸今仗不乏機會，惜未能好好把握，第6局意外打失粉紅波，羅拔臣乘勢清檯以72：57反勝，將優勢擴大至6：0。第7、第8局劇本相似，冰咸同樣留下機會予羅拔臣，這名澳洲球手再取兩局，以8：0遙遙領先結束下午時段。
賽事在晚上7時半繼續，第9局雙方周旋已久，冰咸難得有埋檯機會，打出47度後藍波中袋打失，雖然羅拔臣亦打失，惟冰咸未能把握機會，羅拔臣再度清檯，力戰逾半小時再下一城，距離冠軍只差一局。羅拔臣以69：27奠定勝局，以10：0完封冰咸奪冠，繼2020年2月後再度稱霸大獎賽，同時創下大獎賽史上決賽最大差距。
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