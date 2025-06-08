嘉禾MegaBox最後一天多場爆滿　市民嘆可惜：冀香港電影業勿放棄

【結業潮／戲院結業／嘉禾結業／Megabox／九龍灣戲院】因租約期滿結業的九龍灣嘉禾MegaBox，今日（8日）最後一日營業。中午過後陸續有市民到戲院「打卡」留念，亦有人專程來看電影。有人對於戲院執笠感到可惜，認為串流平台的出現加劇電影行業競爭，希望香港電影業「唔好放棄」，繼續拍攝更多不同題材的電影去吸引觀眾。亦有人期望香港電影的題材可以多元化，不要太單一，讓消費者有更多選擇。



嘉禾MegaBox租約期滿後，將由影藝戲院接手經營，預計今個暑假改名「Cine Art MegaBox」開業。



嘉禾MegaBox因租約期滿，今日最後一日營業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

嘉禾MegaBox因租約期滿，今日最後一日營業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

嘉禾MegaBox因租約期滿，今日最後一日營業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

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市民打卡留念 買票入場告別戲院

下午一時，有市民抵達九龍灣MegaBox的嘉禾戲院打卡留念，亦有人在取票機前查看電影上映場次、排隊等取票。售賣小食的櫃位前，有市民排隊買小食。

戲院今日多齣電影上映場次門票已經售罄，只剩下少量門票發售。其中有40元票價優惠的IMAX場，以及尾場的「經典盲盒場」全部售罄。

因租約期滿結業的嘉禾MegaBox，今日最後一日營業。多齣電影上映場次門票已經售罄，或只剩下少量門票發售。（鄭子峰攝）

連先生和太太表示，接手的新戲院也會繼續「幫襯」。（鄭子峰攝）

電影迷：睇住一間間執 香港電影業唔好放棄

戲院最後一日營業，住在九龍區的連先生和太太到場看電影。他們對於戲院執笠感到可惜，稱自己每兩星期就會來此看電影，感嘆「睇住一間間執，真係好想支持吓」。他們希望香港電影行業「唔好放棄」，繼續拍更多電影吸引更多人。

葉先生今日與太太來看電影，期望香港電影能有更多題材，而他自己都喜歡看印度片。（鄭子峰攝）

有觀眾望多些人到戲院看電影

另外一位專程來戲院看電影的葉先生也表示，對於戲院執笠感到可惜：「希望多啲人買飛入嚟睇戲，幫襯電影業。」他表示喜歡在戲院看電影，每個星期都會光顧嘉禾MegaBox。他希望政府除了在電影日提供票價優惠外，其他時段亦都可以提供優惠，例如電影票買一送一。

曾先生稱自己喜歡在戲院看電影，認為在家中容易分心，而且戲院氣氛較好，也可以親身感受拍攝背後的心機。（鄭子峰攝）

有觀眾望戲院改善服務、提供優惠等

住在觀塘區的曾先生今日帶同小孩子到戲院，他對於戲院結業也深感可惜，又指他與太太在商剛場開業時就不時來戲院看電影。

曾先生留意到現時香港很多戲院結業，認為現時經濟不景氣，加上串流平台的出現亦都令更多人選擇在家看電影。他建議戲院除了提供優惠票價外，亦都可以改善服務，如增加按摩椅，去吸引更多市民。另外，曾先生也期望香港電影的題材可以多元化，不要太單一，讓消費者有更多選擇。