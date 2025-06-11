結業潮｜通利琴行屹立青衣26年分店約滿離場　貨架大部份樂器清空

老牌連鎖琴行「通利TOM LEE」近年屢有分店結業，其中屹立於青衣城商場內26年的分店因租約期滿，即將於本月15日最後營業，店內貼有「感謝多年支持，最後5天」的告示，店舖門外的樂器展示架亦已經清空。有居於附近的市民說，青衣區內僅有這間大型樂器店，「如果唔係就要出葵芳或者荃灣」，認為店舖結業對部份人或帶來不便；亦有附近居民對店舖結業感到不捨。



通利琴行青衣城分店早前在社交平台宣布租約期滿。（Instagram截圖）

放置在通利琴行青衣城分店門外在Yamaha YS3PE鋼琴貼有盤點清貨標籤，價格由原價$29,300減至$26,000，再減至$25,000，現時再額外減$500，為青衣限定。（董素琛攝）

店內貼有告示顯示「清貨全場琴書79折，感謝多年支持，最後5天」。（董素琛攝）

通利琴行青衣城分店，門外的樂器展示架已經清空。（董素琛攝）

通利琴行的官方IG早於今年3月已發文宣布，青衣城分店將於租約期滿，並會進行清貨大減價，預計本月15日最後營業。臨近結業日，愈來愈多青衣街坊及網民感到不捨，連日在網上提到通利琴行再有分店離場，慨嘆區內又少一間老字號。

記者今午（11日）在通利琴行青衣城分店所現，店內僅有數位客人，其中放置在門外的一台Yamaha YS3PE鋼琴貼有盤點清貨標籤，價格由原價2.93萬元， 一度減至2.6萬，現時減至2.5萬，再額外減500元，稱是青衣限定。店內貨架又貼有「清貨全場琴書79折，感謝多年支持，最後5天」的告示，門外櫥窗的樂器展示架亦已經清空。

街坊袁先生指「呢間係一間由青衣城開幕到𠵱家少有嘅舖頭仲生存喺度」。（董素琛攝）

居住青衣約30年的袁先生指，在兩、三星期前開始看到在清貨，始知店舖將要結業。他與妻子曾在該店花費數百元購買結他繩作送禮，認為價格應與其他樂器店差不多。他們又說，青衣區內只有這間大型樂器店，「如果唔係就要出葵芳或者荃灣」，認為店舖結業對部份人或帶來不便。袁太本打算在店舖購買節拍機，「可惜已經賣晒」。

袁先生又指，青衣城場內的店舖一向都是「轉來轉去」，「呢間係一間由青衣城開幕到𠵱家少有嘅舖頭仲生存喺度」。他估計是因為出生率下降，加上港人移民問題致學樂器的人減少，不認為是新一代小朋友轉至其他興趣。袁太則認為與網購興起有關，「中平價（樂器）可能佢哋真係會網購，未必會落嚟買」。

譚小姐說，今日來到此處才知道店舖即將結業，對店舖結業感到可惜。（董素琛攝）

另一位居民譚小姐今天帶兩位女兒到通利琴行青衣城分店，她稱13年前首次在該店購買鋼琴自用，當年來通利琴行購買，是對品牌有信心，「都係個brand咋嘛，所以我哋都係喺呢度買」。

譚小姐說，今日來到此處才知道店舖即將結業，她對店舖結業感到可惜，指店舖結業後，這一區再沒有如此大型的樂器行。她估計主因是租金昂貴才選擇離場，不認為是品牌的生意難做。