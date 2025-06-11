景樂結業｜相關公司一年賣八物業　套現9000萬元　賬面賺4000萬元

開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團上周五（6日）結業，拖欠員工逾千萬元。《香港01》發現，景樂集團相關公司過去一年出售八個物業，套現近9,000萬元，賬面獲利逾4000萬元，目前仍持有工廈及住宅等物業。有協助員工追討的工會稱一直未聯絡到僱主，促請僱主盡快交代事件。



餐廳品牌景樂集團疑結業，拖欠員工代通知金、遣散費及假期等賠償安排。約30名員工6月9日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助，冀勞工處協助追討賠償。（梁鵬威攝）

在1992年創立的本地連鎖餐飲景樂集團全線結業，拖欠員工的解僱補償、長期服務金及代通知金，至少逾千萬元。

賣灣仔三高層商業單位 獲利3800萬元

《香港01》發現以景樂集團總部地址登記的相關公司，在過去一年多大舉出售物業（見表），套現近9,000萬元，賬面獲利逾4,000萬元，目前仍持有多間工廈及住宅等物業未出售，包括愉景灣明翠徑及柴灣合明工廠大廈等單位。

景樂集團旗下、位於美孚的家傳滬曉暫停營業。（馮譪怡攝）

在今年4月及5月，景樂相關公司出售兩個灣仔中望商業中心高層單位，售價分別為1,332萬及601萬元；在2024年6月，景樂相關公司亦以1548萬元出售另一個中望商業中心高層單位，三個單位合共賣出逾6,400萬元，賬面獲利逾3,800萬元。

賣兩諾士佛臺商廈單位蝕100萬元

除灣仔中望商業中心單位出售外，景樂相關公司在今年4月亦有三宗成交的工商廈單位，包括兩個諾士佛臺冠福中心低層單位及一個柴灣合明工廠大廈低層單位，兩個尖沙咀商廈單位各賣得1,650萬元，柴灣工廈賣得560萬元。兩個尖沙咀商廈單位賬面蝕100萬元，柴灣工廈單位則賺130萬元。

景樂集團旗下、位於美孚的家傳滬曉暫停營業。（馮譪怡攝）

2024年4月規模漸減

翻查資料，景樂集團在2024年4月規模漸減，位於赤柱美利樓的旗下餐廳「帝樂德國餐廳」及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」已結業，尖沙咀耀邦大廈低層單位同一個月以424萬元出售，賬面賺約280萬元。同年6月，有傳媒報道景樂有關人士曾透過拍賣場低調放售旗下一籃子、總值約4,540萬元的物業。

景樂集團行政總裁周驪莉（Anna Chau）被譽為九龍蘭桂坊一姐，皆因她2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，帶旺該處成為飲食熱點，現至少兩個商廈單位已出售。