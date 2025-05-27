港產大熊貓命名｜優異獎建議名字：「香寶、港寶」「盈喜、盈悅」

【港產大熊貓／家姐細佬／加加／得得／龍鳳胎】港產大熊貓命名終於揭曉！海洋公園今日（27日）公布一對大熊貓龍鳳胎正式名字，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。名字由早前舉辦的「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」所選出，當時收到逾35,700份建議。



除了以「加加」、「得得」名字勝出，比賽也有8組命名優異作品，包括「香寶、港寶」；「盈喜、盈悅」；「晨晨、曦曦」等。兩姊弟的英文名就用普通話拼音命名，海洋公園公司主席龐建貽解釋是沿用以往做法。



港產大熊貓命名揭曉，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。（海洋公園IG）

港產大熊貓命名揭曉，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。（海洋公園IG）

圖為2025年3月17日，海洋公園發布大熊貓龍鳳胎與媽咪盈盈的短片，公布周六（3月22日）開始「3熊同場」。（海洋公園IG截圖）

海洋公園今日（27日）公布港產大熊貓龍鳳胎名字，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。園方表示，家姐叫「加加」有加油、嘉許意思，同時粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有「家」的元素，評審團認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

至於細佬稱為「得得」，園方稱，意指香港「事事都得」，粵語和普通話的「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

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大熊貓專家、港隊「女飛魚」何詩蓓任評審團

文體旅於2月舉辦「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」，並委任海洋公園協辦。比賽評審團成員包括，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、海洋公園主席龐建貽、中國大熊貓保護研究中心副主任大熊貓專家魏榮平、海洋公園公司動物及保育主管祝效忠、港協暨奧委會副會長霍啟剛及港隊「女飛魚」何詩蓓。

港隊「女飛魚」何詩蓓擔任「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」評審團。（Getty Images）

兩姊弟英文名用普通話拼音命名 海洋公園解釋是沿用以往做法

今次兩姊弟的英文名用普通話拼音命名，海洋公園主席龐建貽解釋是沿用以往做法，他指早在1999年時大熊貓「安安、佳佳」來港時，其叫法是普通話讀音「An An」和「Jia Jia」，所以到「加加、得得」，亦很自然用「jia jia」、「de de」。

龐認為這兩個解釋更加有雙重意義，「因為『jia jia』跟家姐的「家」讀音很相似，『de de』亦很像弟弟」。

兩姊弟英文名用普通話拼音命名 海洋公園主席龐建貽解釋是沿用以往做法。（黃浩謙攝）

海洋公園於命名比賽中收到超過35700份建議，從中揀選龍鳳胎名字，就相同的名稱建議，會以命名理念選出得獎者。除了「加加」、「得得」，也有8組優異作品受青睞，包括「玥玥 (Yue Yue)、皓皓 (Hao Hao)」；「盈喜 (Ying Xi)、盈悅 (Ying Yue)」；「香寶 (Xiang Bao)、港寶 (Gang Bao)」等。

8組優異作品受青睞。（海洋公園網站截圖）

冠軍可獲全年會籍4個、仿真6個月大家姐細佬毛公仔

今次贏出命名比賽的得主，可獲海洋公園成人全年會籍4個（價值港幣5,520元）；「家姐細佬」6個月大時的仿真大熊貓毛公仔（價值港幣6,576元）海洋公園餐飲禮券（價值港幣2,000元）；周大福禮券（兌換周大福 x 海洋公園系列產品）（價值港幣8,000元）。

至於優異作品得主，可獲海洋公園成人全年會籍2個（價值港幣2,760元）；大熊貓紀念品（價值港幣1,000元）；海洋公園餐飲禮券（價值港幣1,000元）。