冒險樂園FB突除名「美國」　官網門市暫未改動　粉絲嘆失童年回憶

有逾30年歷史、作為不少港人童年回憶的「美國冒險樂園」，昨日（12日）突然將Facebook官方專頁的品牌名稱作出更新，不僅將原名的「美國」二字除去，連英文名稱亦由「JUMPIN GYM U.S.A」改名為「JUMPIN GYM」。記者翻查其官方網站、手機應用程式，並查看過門市，目前仍以原名營運，暫未見跟隨改動。但有關舉措，惹來不少粉絲怨言，紛紛在其FB留言，有人質疑官網為何不同步改名，亦有人批評新商標設計欠美感，甚至有人慨嘆改名後，令粉絲失去童年回憶。



「美國冒險樂園」昨日（12日）在Facebook專頁更新品牌名稱，中文名刪去「美國」二字，英文原名「JUMPIN GYM U.S.A.」亦刪掉「U.S.A.」。（冒險樂園 Facebook截圖）

「美國冒險樂園」昨日（12日）在Facebook專頁更新品牌名稱，中文名刪去「美國」二字，英文原名「JUMPIN GYM U.S.A.」亦刪掉「U.S.A.」。（冒險樂園 Facebook截圖）

冒險樂園官方網站仍然使用「美國冒險樂園」原名及「Jumpin GYM U.S.A」作名稱。（冒險樂園網站截圖）

「美國冒險樂園」昨日（12日）在FB更新品牌名稱，將中文原名刪去「美國」二字，英文名稱亦改為「JUMPIN GYM」，門店名稱則暫未見改動。(資料圖片/廖雁雄攝)

「美國冒險樂園」昨日（12日）在Facebook專頁更新品牌名稱，除了將中文原名刪去「美國」二字，其英文名稱亦由「JUMPIN GYM U.S.A」改名為「JUMPIN GYM」，新的品牌商標沿用黃色作底色，但其字體和設計則與原本商標大相逕庭。

記者今日（13日）翻查冒險樂園官方網站及手機應用程式，發現仍然使用「美國冒險樂園」及「JUMPIN GYM U.S.A」作名稱，未有隨Facebook專頁改名；連門市分店的名字都未有跟隨改動。

「美國冒險樂園」昨日（12日）在FB更新品牌名稱，將中文原名刪去「美國」二字，英文名稱亦改為「JUMPIN GYM」，門店名稱則暫未見改動。(資料圖片/廖雁雄攝)

冒險樂園的掟彩虹遊戲是很多港人的童年回憶。(資料圖片/梁鵬威攝)

知識產權署網站顯示，「冒險樂園」新商標的申請狀況為「已查核申請資料，申請待決」至於「美國冒險樂園」的原有商標仍在註冊名單上。(知識產權署網站截圖)

根據知識產權署網站資料顯示，「動感娛樂公司」在上月29日提交「JUMPINGYM 冒險樂園」的商標註冊，網站顯示目前狀況為「已查核申請資料，申請待決」；至於「美國冒險樂園」的原有商標則於2000年註冊，申請人同為「動感娛樂公司」，註冊屆滿日期為2027年2月16日。

核電工程師出身的陳國富，90年代從美國回流香港，與兄長陳國華共同創立首間冒險樂園。(資料圖片/梁鵬威攝)

根據公司註冊處資料，動感娛樂公司的董事為陳國華及陳國富，而股東則分別為「JUMPIN GYM U.S.A. GLOBAL INVESTMENTS LIMITED」及「JUMPIN GYM U.S.A. INVESTMENTS LTD」。

董事陳國富就是冒險樂園創辦人之一、副主席兼董事總經理，陳國華則是其兄長，兩人於1994年共同創立首間「美國冒險樂園」，其後在香港開設多達59間分店，遍布港九及新界多區，成為全港最大規模的室內遊樂場。

對於「美國冒險樂園」於Facebook專頁除去「美國」二字，惹來不少粉絲熱議，並在FB留言問，「網頁仲未改喎，點解唔係同步」，又有人對新的品牌商標表示「好核突」，甚至有粉絲慨嘆這個改動，令他失去童年回憶。