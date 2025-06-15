梁熙做爸爸首過父親節抱BB囡亮相：體會到愛回家魔力｜政壇諸事町

【父親節 2025 / happy father's day 2025 / fathers day】去年初結婚後「造人成功」的民建聯立法會議員梁熙，趁今天（15日）父親節首次公開八個月大女兒的「萌照」，抱著囡囡亮相的梁熙坦言成為爸爸後改變了很多，深刻體會到「愛回家」的魔力，每日工作完成後都想衝回家，抱抱女兒，每次都「難離難捨，想抱緊些」。不過，從梁熙Facebook可見，他一大早便出沒走訪多區設父親節街站。



梁熙與八個月大女兒合照。（梁熙Facebook）

梁熙的女兒去年十月出生，他說完全感受到「女兒是爸爸前世情人」這句說話的智慧，看著女兒每天變化、每天長大，成為自己生活的樂趣，不想錯過她成長的每個片刻。他說成為爸爸後改變了很多，朋友們說我總是帶著「慈父笑」，也深刻體會到「愛回家」的魔力，每日工作完成後都想衝回家，抱抱女兒，每次都「難離難捨，想抱緊些」。

他憶述自己在傳統的家庭中成長，爸爸十分嚴肅，不會把愛宣之於口，自己成為爸爸後，明白到父愛是怎樣的一回事，引述常有人問：「係愛定係責任？」他覺得做爸爸有愛也有責任，因為愛，覺得自己有責任照顧好家庭，想把最好的全給子女。

不過，他嘆可惜的是工作真的很忙，可以陪伴女兒的時間不多，「唯有安慰自己，做好議會工作、令香港更好，也是為下一代著想。」

要多謝太太，有偉大的母親懷胎十月、悉心照顧，我們才有得過父親節！（戴返頭盔，求生欲強。） 民建聯立法會議員梁熙

從梁熙Facebook可見，他一大早便出沒走訪多區設父親節街站。