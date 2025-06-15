梁熙做爸爸首過父親節抱BB囡亮相：體會到愛回家魔力｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
出版：更新：
【父親節 2025 / happy father's day 2025 / fathers day】去年初結婚後「造人成功」的民建聯立法會議員梁熙，趁今天（15日）父親節首次公開八個月大女兒的「萌照」，抱著囡囡亮相的梁熙坦言成為爸爸後改變了很多，深刻體會到「愛回家」的魔力，每日工作完成後都想衝回家，抱抱女兒，每次都「難離難捨，想抱緊些」。不過，從梁熙Facebook可見，他一大早便出沒走訪多區設父親節街站。
梁熙的女兒去年十月出生，他說完全感受到「女兒是爸爸前世情人」這句說話的智慧，看著女兒每天變化、每天長大，成為自己生活的樂趣，不想錯過她成長的每個片刻。他說成為爸爸後改變了很多，朋友們說我總是帶著「慈父笑」，也深刻體會到「愛回家」的魔力，每日工作完成後都想衝回家，抱抱女兒，每次都「難離難捨，想抱緊些」。
他憶述自己在傳統的家庭中成長，爸爸十分嚴肅，不會把愛宣之於口，自己成為爸爸後，明白到父愛是怎樣的一回事，引述常有人問：「係愛定係責任？」他覺得做爸爸有愛也有責任，因為愛，覺得自己有責任照顧好家庭，想把最好的全給子女。
不過，他嘆可惜的是工作真的很忙，可以陪伴女兒的時間不多，「唯有安慰自己，做好議會工作、令香港更好，也是為下一代著想。」
要多謝太太，有偉大的母親懷胎十月、悉心照顧，我們才有得過父親節！（戴返頭盔，求生欲強。）
從梁熙Facebook可見，他一大早便出沒走訪多區設父親節街站。
328億搬沙田污水廠入岩洞 梁熙：削津貼市民已好嬲 仲使咁多錢?控煙｜梁熙對無規管「火車頭」感失望 籲禁加味煙前諮詢持份者恒指暴跌｜梁熙倡規定MPF基金等撥5％投資本地市場：肥水不流美國《香港01》教師講座 立法會議員梁熙分享如何做好國家安全教育政府研設無抵押個人貸款上限 梁熙倡外傭最多只可借呢個數！每年逾80宗永久傷害 梁熙籲立法規管跳彈床等高危運動場所政府承諾加強規管放貸 梁熙籲若遇外傭借債陷阱即報警及投訴迪士尼｜梁熙倡發展海洋為主題的園區 學者有保留宜刀仔鋸大樹倡迪士尼郵輪落戶香港 梁熙：民建聯樂意提供一切協助