慢病共治｜彭飛舟：650醫生參與增幅慢　增檢血脂籲關注心血管病

「慢病共治計劃」下周五(28日)起，擴展至提供血脂檢查。基層醫療健康專員彭飛舟說，血脂高、即膽固醇指數高，涉及中風及心臟病等心血管疾病風險，在今次計劃下，若市民被驗出三高，醫護人員會重新再評估其心血管疾病風險，包括若病情得到控制或不控制，會出現不同風險，提醒市民及早處理。另外，他表示，現時參與計劃的醫生有近650人，形容增幅較緩慢。



基層醫療健康專員彭飛舟。（黃浩謙攝）

慢性疾病共同治理先導計劃，今年3月28日起擴展至提供血脂檢查，連同糖尿病和高血壓篩查，可做到「三高全覆蓋」。（政府新聞網圖片）

「三高」長者 每年享最多6次資助診症

「慢性疾病共同治理先導計劃」由本月28日起，擴展至提供血脂檢查。連同現時的糖尿病和高血壓篩查，可做到「三高全覆蓋」，讓市民更全面評估及管理心血管疾病的風險因素。參加資格及共付額維持不變。

基層醫療健康專員彭飛舟今早出席港台節目《星期六問責》時說，被診斷血糖偏高、糖尿病或高血壓等參加者每年享有最多6次資助診症，認為次數足夠處理病人的身體狀況。

他希望透過三高的篩查後，市民更了解自己的健康狀況及適當跟進。因血脂高、即膽固醇指數高，關乎中風及心臟病等心血管疾病風險，如市民有糖尿病，再加上高膽固醇，引起心血管疾病的風險便會大幅提高。

彭飛舟表示，在今次計劃下被驗出三高的市民，醫護人員會重新再評估他們的心血管疾病風險，作出估算，包括如果控制及不控制病情，會面對的不同風險，希望市民及早處理。

葵青地區康健中心。（資料圖片）

有市民投訴不設預約、門診提早排隊仍不獲診症

他又提到，至今參與「慢性疾病共同治理先導計劃」的醫生有近650人，形容增幅較緩慢，但明白醫生有不同考慮，希望透過醫生之間的經驗分享，可以鼓勵更多人參與。

有市民致電節目反映，去年參與計劃，但她選擇的醫生不設預約，加上診所給予參與計劃的診症名額有限，即使提早到診所排隊，亦未必獲診症。她曾經問其他醫生的情況，但不少同樣不設預約又或已滿籌，無法加入。

彭飛舟稱，理解參與醫生數目的確影響計劃安排，未必做到盡善盡美，當局會盡量向醫生反映病人的難處，希望醫生盡量調節。