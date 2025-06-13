內地人氣椰子雞火鍋「潤園四季」攻港銅鑼灣開店　冀開拓國際市場

再有內地餐飲品牌攻港！​投資推廣署今日（13日）宣布，主打椰子雞火鍋的內地餐飲品牌「潤園四季世貿餐飲有限公司（潤園四季）」進駐香港，位於銅鑼灣的首間分店正式開幕，該店同時是地區辦事處。「潤園四季」聯合創始人黃光春表示，進駐香港將是協助公司開拓歐洲市場，提升國際知名度的跳板。



投資推廣署今日（13日）宣布，主打椰子雞火鍋的內地餐飲品牌「潤園四季世貿餐飲有限公司（潤園四季）」進駐香港，位於銅鑼灣的首間分店正式開幕。(政府新聞處圖片)

投資推廣署助理署長劉智元表示，潤園四季選擇落戶香港，充分反映香港是內地品牌「走出去」的首選地，亦彰顯香港的獨特優勢有利餐飲企業拓展國際市場，並為能夠協助潤園四季善用香港充滿活力的市場與國際連繫而感到高興。

投資推廣署今日（13日）宣布，主打椰子雞火鍋的內地餐飲品牌「潤園四季世貿餐飲有限公司（潤園四季）」進駐香港，位於銅鑼灣的首間分店正式開幕。(政府新聞處圖片)

黃光春亦稱，香港是國際美食之都，擁有成熟的市場和多元的消費者群，是潤園四季優化產品、強化供應鏈韌性及升級數碼服務的理想基地。該店秉承「家人標準、良心品質」的經營理念，並為香港分店打造可複製的國際拓展模式，向世界展示其招牌椰子雞火鍋及多款創新菜式，成為全球健康和可持續餐飲的文化標誌。

（左起）潤園四季聯合創始人黃光春、投資推廣署助理署長劉智元和投資推廣署高級副總裁（旅遊及款待）韓斯麗於潤園四季香港店開幕禮合照。(政府新聞處圖片)

「潤園四季」創立於2009年，是深圳潤園四季餐飲有限公司旗下品牌，主打椰子雞火鍋，食材來自自家位於海南的椰子種植園及文昌雞養殖場，確保為顧客提供優質的用餐體驗。目前品牌在中國內地擁有逾20間分店，其火鍋菜式深受顧客喜愛。