日本品牌逆市攻港｜盤點5大零售餐飲品牌　松本清3年開13間

【日本過江龍／DONKI／松本清／業務超市／松屋／食其家／零售業／零售市道】本港餐飲業及零售業市道低迷，結業潮仍未「止血」，不過最近日本知名連鎖品牌大國藥妝及3COINS，分別「逆市」進軍香港，即將在尖沙咀及銅鑼灣開設首店。若翻查2019年起攻港的日本品牌，包括DONKI、食其家及松本清等，可發現不斷在大型商場「插旗」，部份至今更開逾10間分店。



其中藥妝店松本清自2022年攻港後急速擴展，在短短3年內開設13間門店，位於銅鑼灣百德新街的旗艦店更佔地兩層，面積逾8,500平方呎。至於牛肉飯店食其家在2019年12月開設首店後也不斷擴張，最新一間荃灣廣場店在今年5月27日開業，為香港第16間門店，目前更有6間店採取24小時營業。下文將盤點5大日本攻港品牌的擴張史。



日本牛肉飯連鎖店松屋首間香港店在2024年8月11日開張，吸引食客一早到來排隊，中午人龍維持超過20人。（資料圖片／夏家朗攝）

日本牛肉飯連鎖店松屋首間香港店在2024年8月11日開張，吸引食客一早到來排隊，中午人龍維持超過20人。（資料圖片／夏家朗攝）

「牛丼御三家」之一松屋最遲在港插旗 第3間分店定址旺角下月開幕

日本三大連鎖牛肉飯品牌分別為吉野家、松屋及すき家，並稱「牛丼御三家」。其中松屋為最遲攻港的一個品牌，直至去年8月11日才在佐敦莊士倫敦廣場開設首間門店。開幕當日已吸引大批市民到場排隊，午市期間人龍維持超過20人，該店更在今年4月23日調整至24小時營業。

松屋在進軍香港後，維持每半年擴張一間店的速度，第二間分店於今年1月27日在長沙灣青山道插旗，至於旺角文華商場店即將在6月開幕，即目前所有分店都位於九龍區。

日本連鎖牛肉飯品牌食其家在2019年12月12日進軍香港，開張首日座無虛席。（資料圖片／歐嘉樂攝）

食其家攻港5年擴展至16間店 當中6間24小時營業

另一間日本連鎖牛肉飯品牌すき家（又名SUKIYA或食其家），在新冠疫情前已在香港插旗，首間店在2019年12月12日於旺角開業，當時更已推行24小時營業。直至近日，すき家仍未暫停擴張的步伐，其中荃灣廣場店已在今年5月27日開業。

經過近5年的深耕細作，目前すき家在香港共有16間門店，遍佈港九新界，即平均每年擴展3間店，幾乎全部位於大型商場，包括黃埔天地、九龍灣淘大商場、鰂角涌康怡廣場、樂富廣場、馬鞍山廣場、沙田新都城廣場、大埔新達廣場等。其中6間店更提供24小時堂食及外賣。

松本清首間香港門店在2022年5月11日於觀塘apm開幕，開門前已有近百名市民在店外排隊。（資料圖片／張浩維攝）

松本清進軍香港後急速擴張，短短3年已開設13間門店。（資料圖片／張浩維攝）

松本清2022年疫情期間攻港 3年擴展至13間店

松本清為日本最大的連鎖藥妝店品牌，創立於1932年，目前在日本國內營運約1,700間門店。近年松本清積極拓展海外市場，首先在2015年進軍泰國，再先後攻入馬來西亞、台灣、新加坡及越南，直至新冠疫情期間的2022年5月11日，松本清首間香港門店在觀塘apm開幕，佔地逾3,500平方呎。

松本清進軍香港後急速擴張，短短3年已開設13間門店，最新的門店於今年4月2日，在將軍澳東港城開幕。翻查資料，松本清門市大部份集中在大型商場及旅遊旺區，包括沙田新城市廣場、屯門市廣場、荃灣如心廣場、旺角MOKO及葵涌新都會廣場等，其中銅鑼灣百德新街旗艦店更佔地兩層，面積逾8,500平方呎。

DONKI中環店在2020年10月15日開幕，全日店外大排長龍。（資料圖片／李澤彤攝）

DONKI中環店在2020年10月15日開幕，店內人頭湧湧。（資料圖片／李澤彤攝）

DONKI攻港近6年開設10間店 官網誠徵一萬呎以上旺舖

唐吉訶德（DONKI）為日本知名的連鎖超市，貨品種類豐富，過去港人遊日必到該店掃貨。DONKI早在新冠疫情前進軍香港，尖沙咀美麗華首店在2019年7月12日開幕，當時有報道指該舖位月租100萬元，佔地2.3萬平方呎，其後DONKI在香港高歌猛進，同年12月12日在荃灣海之戀開設第二間門店。

目前DONKI在香港已有10間門市，包括黃埔花園、鑽石山荷里活廣場等，其中銅鑼灣名珠城及尖沙咀美麗華店為24小時營業。雖然2021年開業的小西灣藍灣廣場店，因租約期滿，即將在今年5月31日結業，不過DONKI香港官網卻刊登告示，稱誠徵旺舖，面積必須一萬平方呎以上，似乎香港營運方仍未停止擴張的步伐。

業務超市在2021年5月6日開張，直至5月8日店外仍大排長龍。（資料圖片／余俊亮攝）

業務超市在2021年5月6日開張，直至5月8日店外仍大排長龍。（資料圖片／余俊亮攝）

業務超市非日本官方直營 2021年開幕至今僅得兩間店

業務超市（業務スーパー）攻港不順利，雖然該品牌在日本擁有超過900間門店，並在2021年5月6日進軍香港，於大埔廣福道開設香港首店，試業期間大排長龍，同年11月6日再在元朗鳳翔路開店，惟該兩間店已分別在2023年及2024年結業。目前業務超市在港剩下兩間門店，分別位於太子彌敦道及深水埗汝州街。

惟相比上述日本品牌採取直營或開設子公司管理門店，業務超市的背景成疑。本地日本媒體《香港BS》曾致電日本總公司神戶物產求證，獲回應指香港的業務超市並非直營或特許經營店舖，只准許店舖使用「業務スーパー」的名稱，並向其店舖供貨。