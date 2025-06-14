國際調解院｜張國鈞：不同調解仲裁機構成立　料港成國際調解地

國際調解院總部設於香港，最快年底投入服務。律政司副司長張國鈞今日接受電台訪問表示，國際調解院與另外兩個位於海牙的國際法院和常設仲裁法院具同等地位，預計未來相關學術機構及國際組織將陸續落地，令香港成為國際調解地。他又指不同調解仲裁機構已在港成立，形容是百花齊放，並非只有「本地薑」。



律政司司長張國鈞（盧翊銘攝）

早前33個國家在港簽署調解院公約，張國鈞表示當中很多屬發展中國家，惟強調並非排除已發展的西方國家，亦不代表只處理創始成員國之間的爭議，不論任何國家或地區遇到問題，調解院都能發揮作用。他相信正式投入運作後，陸續處理不同案例和累積成績，將會有更多國家使用調解院服務。

與新加坡良性競爭 調解服務各有優勢

被問新加坡有調解公約，會否與香港造成競爭？他表示最重要是良性競爭，香港與新加坡的調解服務有不同優勢，新加坡與東南亞地區的文化接近，處理該地區的調解和仲裁方面會較有優勢；本港則了解內地和海外西方文化，香港亦與內地建立獨特的司法協助安排，涉及內地證據或資產時，香港可透過內地法院申請凍結。

至於港人出任調解員的人數為何？張國鈞說，本港過往已有成功經驗負責國際商業調解，相信未來本港會有更多人才參與其中，亦有信心可吸引其他的調解研究、組織及機構在香港設立分所或聯絡處。