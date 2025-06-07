國際調解院可解決領土爭議？　林定國：如果雙方願意冇話唔得

國際調解院是全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，總部設於香港。律政司司長林定國今日（7日）表示，根據《國際調解院公約》，受理範圍包括國家之間的爭端，如果國家之間同意，可調解處理領土主權爭議，「如果雙方願意冇話唔得」。



舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

國與國之間有調解誘因：不希望事情升溫

國際調解院將為三類爭端提供調解服務：國家間爭端、國家與他國國民間爭端，以及私營機構間的國際商事爭端。林定國今日出席有線新聞節目《有理有得傾》時，被問及領土、主權爭議可否調解？他表示要視乎《公約》規範，只要雙方願意討論，沒有什麼不可以調解，不過締約國簽署《公約》時都可以作出聲明，例如列明有什麼不想通過調解解決。

林定國指，調解是希望尋求互利共贏方案，歷史上有成功處理複雜、爭議性議題的案例。他又認為，國與國之間都有調解的誘因，即不希望將事情升溫，想盡快解決問題。

5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

總部設於香港可促進商務會議及交流

此外，林定國表示，國際調解院是國際公共法治產品，而總部設於香港可帶來法律、秘書等服務，促進商務會議和交流，提高香港國際地位。他又稱，設立國際調解院不是為了賺錢，是希望有國際組織幫助社會，包括國與國之間、國家與民間的爭端等，經濟效益只是結果。

現時律政司有借調人員參與調解院籌備辦公室，林定國相信，正式運作後，律政司人員有機會參與其中。至於國際調解院總部的運作經費，則來自締約國繳交的會費和調解服務收入，水平有待理事會決定。

林定國（林定國FB）

聯合國曾在新加坡簽調解公約 林定國：與調解院相輔相成

聯合國曾在新加坡簽署調解公約，林定國表示，新加坡沒有設置機構，國際調解院與新加坡公約相輔相成，並非競爭及比較。他續稱，國際調解院並非唯一可提供服務的地方，以其為基礎，透過調解員的公信力，可提供好的配套服務、設施，吸引更多的人使用國際調解院服務。