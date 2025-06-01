國際調解院｜周浩鼎：香港受益於國家支持 得到發光發亮的舞台
撰文：潘耀昇
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首個以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織「國際調解院」，前日（30日）在港舉行公約簽署儀式，共33個國家簽署。本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎表示，香港特區亦受益於國家的支持，在國際法律爭議解決上，得到一個可發光發亮的舞台，對此深感鼓舞。
周浩鼎在Facebook表示，熱烈歡迎外交部長王毅來港簽署國際調解院公約，國際調解院將於今年年底在香港開幕，見證國家在國際爭議解決的舞台上，扮演更重要的角色，形容香港特區受益於國家的支持，香港特區在國際法律爭議解決上，獲得一個可發光發亮的舞台。
周浩鼎說自己作為香港法律界一份子，與立法會議員同事們同樣深感鼓舞，興奮莫名。
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