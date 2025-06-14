今日新聞8分鐘︱揭醫院賣器官　實習醫生墮樓亡︱ 「警車」追賽車

荃灣川龍街鹹水管爆裂 水柱直衝10米 途人撐傘擋水離開

荃灣發生爆水管事故。昨晚（13日）11時許，川龍街123號行車路邊地底一條6吋直徑鹹水管突然爆裂，多人報警求助，水務署派員處理。

有片︱灣仔禮頓道開篷跑車車頭起火 警員合力救熄無人受傷

今日（14日）下午1時51分，一輛開篷跑車沿灣仔禮頓道東行，至禮頓中心對開時車頭突然冒煙起火。有途經警員見狀立即落車協助救火，稍後消防員接報趕抵，最終火勢於下午2時熄滅；事件中無人受傷。

長沙灣男子街頭暈倒送院不治 70米外曾發生打鬥案 警方合併調查

今日（14日）凌晨3時07分，警方接報長沙灣興華街和青山道交界發生一宗打鬥案，10多人在街頭打架，惟警員到場沒有發現。約3分鐘後，即凌晨3時10分，警方再接獲另一報案，指一名男子在長沙灣興華街和順寧道交界暈倒。救援人員到場時，事主昏迷不醒，由救護車將他送往明愛醫院搶救，至凌晨4時03分不治。

據了解，死者68歲，身上沒有表面傷痕。兩宗案件的位置相距約70米，警方經調查初步相信兩案有關，交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟進，案件暫列有人送抵醫院後不治。消息稱，死者疑有份參與打鬥。

澳門七旬夫婦疑晚餐餸菜起爭執 妻遭斬死 司警檢兩染血利器

澳門發生倫常命案，據報一名澳門籍男子（74歲）疑不滿妻子準備的晚餐，雙方發生爭執打鬥，其間涉案男子用斬骨刀斬傷其妻（71歲），同住女兒回家後揭發事件並報警，惜女傷者經搶救後證實不治。涉案男子涉嫌觸犯加重殺人罪，移送檢察院偵辦。澳門司警表示，在案發單位的廳間及廚房地面發現大量血跡，並在廚房洗手盆內檢獲兩把有血跡的斬骨刀及剪刀，懷疑為涉案兇器。

退役警車參加非法賽車 上演兵捉賊鬧劇 車主涉冒警等4罪被捕

《香港01》上月17日曾報道有警車沿觀塘道高速追截兩輛私家車，消息指該輛警車早已退役，有汽車愛好者購入後，與其他車友非法賽車，並利用退役警車殿後亮燈，推動各車前進，大玩一場「兵捉賊」鬧劇。本報早前接獲讀者提供的片段，連同社交平台流傳的兩段車Cam片，拍攝到「警車」追車的過程。消息指，當晚連同退役警車共有10輛車在荃灣至九龍灣一帶非法賽車，警方昨日（12日）已拘捕8人，包括退役警車的車主，他涉嫌干犯「冒充警務人員」、「使用偽造文件」、「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等宗罪。

實習醫生羅帥宇舉報器官販賣墮亡 黑醫錄音曝光：錢不到位就切掉

2024年5月8日，湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件，令事件在內地網絡上持續引發關注。周五（13日），一段羅帥宇與湘雅二院某醫生的對話錄音曝光，內容涉及疑似患者在不知情的情況下被割取腸道，更有「腸道是好的」、「錢不到位就切掉」等內容。對此，內媒發表評論文章，呼籲別讓羅帥宇醫生死得不明不白，要用徹底調查還正義以光明，並提出事件存在三大疑點。

蝴蝶風球最新｜天文台：減弱為熱帶風暴 3號風球至少至明日中午

【打風／HKO／移動路徑／天文台／蝴蝶／颱風】三號強風信號現正生效。天文台指，今日（14日）下午4時45分指，強烈熱帶風暴蝴蝶已減弱為熱帶風暴。

天文台指蝴蝶在過去數小時有所減弱，但隨著蝴蝶向東北移動，與其相關的強風區亦逐漸影響珠江口一帶。現時本港多處吹強風，西部高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

預料蝴蝶會在明早（14日）於本港西北約300公里左右掠過，三號強風信號會至少維持至明日中午。除非蝴蝶在廣東內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。

空襲伊朗 以色列稱嚴重破壞2核設施 德黑蘭指樓宇遇襲60死│最新

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，外媒報道其向以色列發射無人機反擊，伊朗並在13日晚上起發動大規模導彈攻勢。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

大富豪重開非那些年大富豪 CEO信港人消費力 學者指經營具挑戰

尖東大富豪今日（14日）重開，易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，卻不是昔日的大富豪，重生的大富豪捨棄夜總會的經營模式，主打商務或宴會包場、咖啡室、酒吧及包廂唱K。行政總裁李健民解釋，沿用大富豪一名，邀請前AV天后蒼井空出席剪綵，只為突顯出兩代大富豪的傳承關係。

新大富豪酒吧區入場費最低300元包兩杯飲品，包廂連酒水人均千多元。若翻查區內的卡拉OK價目表，不計算加一服務費，RED MR紅人派對尖沙咀店12至15人VIP房間最低消費為6,300元，人均只需420至525元。即大富豪包廂收費高出兩倍以上。

李健民認為「香港人唔係冇錢，係有錢冇地方使」。經濟學者李兆波就指，內地娛樂場所同樣以合家歡模式提供「食玩買一條龍」，人力及租金成本較香港低，更具競爭力，加上半年前進駐香港的新加坡私人會所「1880」也在上月底宣布結業，新大富豪營運具一定挑戰。