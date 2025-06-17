會所1880結業｜港分部上月敗走　新加坡總部今關閉　稱已無錢支薪

【結業潮／新加坡／私人俱樂部／私人會所／1880／太古坊】落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，上月底宣布因公司陷入現金流困難，籌集資金不成功，已終止位於太古坊的「1880香港」營運。當時「1880」指香港會員可獲一年新加坡海外會員資格，但「1880」位於新加坡的總部卻被指突然結業。



有外媒引述消息指，新加坡私人會所「1880」的創辦人今日(17日)凌晨向會員發出內部通告，指會員出席率持續下降和消費減少，公司已進入臨時清盤程序，新加坡「1880」即日起永久關閉。



「1880香港」會員會所設於4樓，提供各項設施，包括健身室、創新概念水療中心、新加坡特色概念餐廳等。（投資推廣署圖片）

「1880香港」於上月底停止運作，會員資格及相關特權將會被終止。（資料圖片/倪清江攝）

「1880香港」已於上月底結業，當時指香港會員可獲一年新加坡1880的會員資格。（資料圖片/倪清江攝）

綜合媒體消息，新加坡私人會所「1880」已結業、不再營運。據新加坡媒體CNA報道，「1880」創辦人Marc Nicolson在周二（17日）凌晨向會員發通知，表示位於新加坡洲際酒店羅伯遜碼頭的會所將立即關閉。他透露，會所的控股公司38 Degrees和營運公司1880 Pte Ltd已進入臨時清盤程序。

創辦人：會員消費和光顧頻率持續下降

報道又指，Nicolson在信中表示，建立「1880」曾經是「夢想成真」，但「會員的消費和每次光顧的頻率一直下降」。他感謝會所的董事會、員工和會員，同時表示歉意，並呼籲會員不要前往會所，因為「大門將會上鎖」。

「1880」的社交媒體平台在1日前仍有發布會員活動。（「1880」Facebook專頁截圖）

Nicolson表示，他曾收到三個打算收購該會所的投資者報價，而且「任何一個本來都可以讓我們恢復正常營運，及為1880建立一個全球品牌提供跑道」。但最終因「未能成功促成這些報價」，因此沒有更多資金支付員工和供應商。

「1880」官網平台仍有發布近月的會員活動。（「1880」官網截圖）

在最後一句話中，Nicolson亦將會所的失敗「完全歸咎於他自己」。總結自己「稱之為傲慢、自大、資本主義，或者愚蠢。」

新加坡私人會所「1880」曾宣布計劃在峇里島開設分店，度假村的建設已基本完成，但最終在去年年底被叫停。

在「1880」的社交媒體平台在1日前仍有發布會員活動。



「1880香港」於5月底宣布關閉 被指欠債約2,000萬港元

投資推廣署去年11月22日宣布「1880」落户鰂魚涌太古坊二座，部份樓層打造成公眾生活空間「1880 SOCIAL」，期望可成為集工作、生活與娛樂的新地標。

「1880 SOCIAL」對公眾開放，為顧客提供舒適的聚會空間。（投資推廣署圖片）

「1880香港」營運7個月，在5月底向香港會員發出公告，稱懷着沉重的心情通知「1880香港」將停止運作，會員資格及相關特權將會被終止，但所有香港會所會員都將獲得為期一年的新加坡1880會所會員資格，如今連新加坡總部都相繼結業。

有報道稱，「1880」早前已背負約2,000萬港元的債務，導致有近百名員工兩個月未獲支薪、同時又拖欠了業主太古地產的租金。部份會員透露「1880」在結業前仍向會員推銷它還。

香港海關當時表示正跟進相關投訴，並展開調查是否有違反《商品說明條例》。

勞工處亦表示收到受影響員工求助，並正積極提供適切協助。