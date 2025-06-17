會所1880結業｜港分部上月敗走　新加坡總部今關閉　稱已無錢支薪

撰文：許湖洪
出版：更新：

【結業潮／新加坡／私人俱樂部／私人會所／1880／太古坊】落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，上月底宣布因公司陷入現金流困難，籌集資金不成功，已終止位於太古坊的「1880香港」營運。當時「1880」指香港會員可獲一年新加坡海外會員資格，但「1880」位於新加坡的總部卻被指突然結業。

有外媒引述消息指，新加坡私人會所「1880」的創辦人今日(17日)凌晨向會員發出內部通告，指會員出席率持續下降和消費減少，公司已進入臨時清盤程序，新加坡「1880」即日起永久關閉。

「1880香港」會員會所設於4樓，提供各項設施，包括健身室、創新概念水療中心、新加坡特色概念餐廳等。（投資推廣署圖片）
「1880香港」於上月底停止運作，會員資格及相關特權將會被終止。（資料圖片/倪清江攝）
「1880香港」已於上月底結業，當時指香港會員可獲一年新加坡1880的會員資格。（資料圖片/倪清江攝）

綜合媒體消息，新加坡私人會所「1880」已結業、不再營運。據新加坡媒體CNA報道，「1880」創辦人Marc Nicolson在周二（17日）凌晨向會員發通知，表示位於新加坡洲際酒店羅伯遜碼頭的會所將立即關閉。他透露，會所的控股公司38 Degrees和營運公司1880 Pte Ltd已進入臨時清盤程序。

創辦人：會員消費和光顧頻率持續下降

報道又指，Nicolson在信中表示，建立「1880」曾經是「夢想成真」，但「會員的消費和每次光顧的頻率一直下降」。他感謝會所的董事會、員工和會員，同時表示歉意，並呼籲會員不要前往會所，因為「大門將會上鎖」。

「1880」的社交媒體平台在1日前仍有發布會員活動。（「1880」Facebook專頁截圖）

Nicolson表示，他曾收到三個打算收購該會所的投資者報價，而且「任何一個本來都可以讓我們恢復正常營運，及為1880建立一個全球品牌提供跑道」。但最終因「未能成功促成這些報價」，因此沒有更多資金支付員工和供應商。

「1880」官網平台仍有發布近月的會員活動。（「1880」官網截圖）

在最後一句話中，Nicolson亦將會所的失敗「完全歸咎於他自己」。總結自己「稱之為傲慢、自大、資本主義，或者愚蠢。」

新加坡私人會所「1880」曾宣布計劃在峇里島開設分店，度假村的建設已基本完成，但最終在去年年底被叫停。

在「1880」的社交媒體平台在1日前仍有發布會員活動。

「1880香港」於5月底宣布關閉　被指欠債約2,000萬港元

投資推廣署去年11月22日宣布「1880」落户鰂魚涌太古坊二座，部份樓層打造成公眾生活空間「1880 SOCIAL」，期望可成為集工作、生活與娛樂的新地標。

「1880 SOCIAL」對公眾開放，為顧客提供舒適的聚會空間。（投資推廣署圖片）

「1880香港」營運7個月，在5月底向香港會員發出公告，稱懷着沉重的心情通知「1880香港」將停止運作，會員資格及相關特權將會被終止，但所有香港會所會員都將獲得為期一年的新加坡1880會所會員資格，如今連新加坡總部都相繼結業。

有報道稱，「1880」早前已背負約2,000萬港元的債務，導致有近百名員工兩個月未獲支薪、同時又拖欠了業主太古地產的租金。部份會員透露「1880」在結業前仍向會員推銷它還。

香港海關當時表示正跟進相關投訴，並展開調查是否有違反《商品說明條例》。

勞工處亦表示收到受影響員工求助，並正積極提供適切協助。

新加坡私人俱樂部「1880」攻港半年結業　創辦人稱陷入現金流困難餐飲倒閉上月商舖租務僅309宗連跌兩月　Cotton On 90萬逆市擴充「內卷」過激　比亞迪山東最大經銷商傳倒閉影響上千車主海皇粥店結業反映倒閉潮？　李家超：新註冊公司創新高　GDP正面
香港經濟
名店結業
新加坡