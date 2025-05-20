海皇粥店結業反映倒閉潮？　李家超：新註冊公司創新高　GDP正面

創立33年、高峰時期逾30間分店的海皇粥店全線結業，解釋因經營環境及財務狀況惡化，即日起終止員工的僱傭合約，惟未為約130名員工繳交部分強積金供款及附加費，涉款約57萬元。



行政長官李家超今天（20日）回應海皇粥店結業是否反映有倒閉潮時指，香港經濟正經歷轉型期，「有店鋪倒閉、亦有新店舗開張」，惟本地生產總值年增長正面，加上去年香港新註冊公司數目亦創新高，形容「保持信心，改革自己並保持競爭力很重要」。



海皇粥店創辦人蕭楚基與蔡汪浩，在社交平台指出，已動用逾3,000萬元私人資金填補公司虧損，並賣出私人住所填補漏洞，但難以挽救公司及業務。（資料圖片）

海皇粥店結業反映倒閉潮？李家超：新註冊公司破紀錄多

李家超出席行政會議前被問到海皇粥店倒閉，是否反映香港經濟狀況很差，令人擔心香港是否有倒閉潮。他說香港經濟正經歷轉型期，「出現新的喜好和新的需求，有店鋪倒閉、亦有新店舗開張」，但今年本地生產總值增長率料保持在2%至3%之間，股市表現亦良好，日均成交額達2,700億美元，比去年同期增長1.4倍。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，回覆記者提問倒閉潮問題。（何夏怡攝）

李家超：保持信心 改革自己保持競爭力

李家超表示，去年香港註冊公司數目是前所未有之高，去年底有146萬間公司在香港註冊，按年增加29,000間公司，歸功於重點企業辦公室和投資推廣署的努力。他說重點企業辦公室投入運作兩年多來引進84間企業，企業未來數年會在香港合共投資近500億元，創造超過20,000個就業機會，投資推廣署輔助企業在香港設立或拓展的公司，比去年同期增加13%。

他續指，雖然不同行業會有起伏，但本地生產總值增長正面，政府將開發新興市場，政府團隊將前往世界各地創造新商機。「保持信心，改革自己並保持競爭力很重要。」