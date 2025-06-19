足球員葉嘉宇涉姦17歲女生罪成判囚　上訴得直定罪撤銷

曾效力港超聯球隊理文的足球員葉嘉宇，相約一名17歲女學生晚上外出。葉涉駕車載女生到大潭，在車內將女生強姦。他經審訊後被裁定強姦罪成，被判入獄5年3個月。他就定罪提出上訴，上訴庭今(19日)頒判辭，指原審法官引導陪審團時，未有就葉是否真誠相信事主同意其行為，作出引導，因此裁定他上訴得直，擱置判刑。



上訴人葉嘉宇，原被控於2021年3月16日，在香港大潭強姦案發時17歲的X。此外，他曾被控非禮一名女網友， 經審訊後被裁定兩項非禮罪均不成立。

就是次上訴，法官在判辭中指上訴人曾搭著事主的肩膀，和決定開車到大潭，事主未有表示不滿。而上訴人在車內摸她的胸，事主沒有反對，或表示強烈反對；她亦曾替上訴人口交。上訴庭認為，陪審團應獲得引導，考慮上訴人是否可能錯誤但真誠地相信，事主是同意其行為。惟原審法官未有就此方面作出引導，令上訴人失去一個脫罪的機會，因此裁定上訴人得直。

案件編號：CACC185/2023