足球員葉嘉宇涉非禮女網友　官對事主口供有保留　裁葉罪名不成立

前港超聯足球員葉嘉宇，涉為約女網友慶生時，把車駛到僻靜地強吻女方並揸胸，被控兩項非禮罪，葉否認指控，案件早前經審訊後，今(6日)在屯門法院裁決，裁判官認為女事主聲稱遭非禮後的反應，包括她與被告離開案發現場到便利店後會主動牽被告的手，及把頭靠在被告胸上等舉動，對女事主的證供有保留，裁定被告兩項非禮罪均不成立，並批准辯方的訟費申請。



被告葉嘉宇(26歲)，被控兩項非禮罪，指他於2022年12月15日，在天水圍天華路一車內非禮現年21歲的女事主X。

被告葉嘉宇否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

往看星在車上涉非禮

被告於2022年12月向X表示他將生日，想約X一同慶祝。兩人遂於案發當相約次見面，在屯門用膳後，被告拖X的手並建議一同看星，然後開車載事主到案發地點。被告問X可否成為他的女朋友，X稱她拒絕被告後，被告突向她舌吻，又伸手摸她的腰。被告繼而把她推往後座，伸手入她的衣服內，雙手揸胸，更扯起她的裙，隔著內褲摸她的私處。

X事後曾主動牽被告手

鄭官裁決時指，女事主X稱遭被告非後，兩人曾一同到便利店，她曾供稱想買完煙便走。但從閉路電視片段所見，X曾主動牽被告的手，亦有把頭靠在被告胸上，與她供詞說法有異，且兩人事後仍繼續在Instagram聊天，當中有X刪除的訊息，之後被告的回覆是：「點解着咁少？」鄭官認為，若X真的害怕被告，應不會向被告發出相片或訊息。

鄭官指本案屬一對一事件，他對事主X的口供有保留，故裁定被告的2項非禮罪均不成立。

案件編號：TMCC 1899/2023