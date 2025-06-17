廉政專員胡英明率代表團訪問北京及陝西　深化內地與香港廉政合作

廉政專員胡英明周一（16日）展開北京及陝西訪問行程，與內地反貪機構交流最新反腐倡廉的實務工作。胡英明國家監察委員會副主任傅奎會面，進一步深化內地與香港的廉政合作；其後兩日轉往陝西省西安市，交流兩地在執法方面的互助和合作。



廉政公署。（蘇煒然攝）

胡英明周一抵達北京，前往國家監察委員會與中共中央紀律檢查委員會副書記及國家監察委員會副主任傅奎會面。二人討論有關國家和香港的最新反貪實務工作和未來發展方向，會面有助廉署學習及借鑒國家反腐經驗，積極配合國家反腐政策，進一步深化內地與香港的廉政合作。

代表團周二（17日）將會轉往陝西省西安市，星期三（18日）先後與陝西省監委及相關官員會面，交流兩地在執法方面的互助和合作，和了解當地的廉政文化建設和發展。

陪同廉政專員出訪內地的廉署人員包括執行處處長（私營機構）莊家樂、執行處首席調查主任黃漢傑、香港國際廉政學院總學院主任溫穎雄和國際合作及機構事務處總國際合作主任李雁茵。代表團將於星期五（20日）返港。