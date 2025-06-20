隧道加價｜香港仔及城門隧道赤字逾千萬　政府擬收費由$5增至$8

立法會交通事務委員會今日（20日）討論有關檢視隧道收費事宜，政府指香港仔隧道和城門隧道34年來未有調整收費，在2024/25年度分別錄得約1,800萬元及5,200萬元營運赤字，預計2027/28年度會增至3,500萬元及5,200萬元，因此建議將收費由現時的5元提高至8元。



運輸及物流局局長陳美寶預料加價對交通影響輕微，同時可達收支平衡，因此有必要優先調整收費。



政府指香港仔隧道和城門隧道收費34年來未有調整，建議將收費由現時的5元提高至8元。（資料圖片）

政府指香港仔隧道和城門隧道收費34年來未有調整，建議將收費由現時的5元提高至8元。（資料圖片/張浩維攝）

陳美寶指，香港仔隧道和城門隧道的現行收費34年來未曾調整，但其營運和維修成本因物價上漲和設備耗損而增加，導致營運虧損。在2024/25年度，兩條隧道分別錄得約1,800萬元及5,200萬元營運赤字，預計虧損情況將持續擴大，至2027/28年度營運赤字分別預計為3,500萬元及5,200萬元。

根據立法會文件，如香港仔隧道和城門隧道收費由5元增至8元，預計對交通影響輕微，同時達致收支平衡，因此有必要及空間優先調整收費。香港仔隧道在加價後，每年隧道收入增加約5,000萬元至總收入近1.6億元；至於城門隧道，加價後每年隧道收入預計可增加約4,700萬元至總收入1.3億元。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府目標是爭取於今個立法年度內，向立法會提交相關附屬法例，香港仔隧道和城門隧道的新收費預計可於立法會完成審議後一個月內實施。