按摩錯位可致腦中風　「頸前三角區」最高危

近年時有按摩後中風的個案發生，這些大多都與按摩位置不當有關。我們的身體並非所有部位都適合按摩或推拿，一旦用錯力，輕則頭暈，重則腦中風，有性命之虞。最高危位置就是「頸前三角區」，左右兩側均有重要的頸動脈，一旦受壓，會影響供血到腦部，出現缺血性中風。年紀大、血管退化的人是「高危一族」，但隨著按摩盛行，近年出事的大多是年輕個案。



撰文：醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基



醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基

為何按摩會有生命危險，要先了解何謂「頸前三角區」。這是指頸前方的左右兩側各有三角區，均是由耳後連接到喉嚨、再到鎖骨位置，形成三角區域。這個區域有頸動脈竇，有如身體調節感應器，當血壓上升，它就會降低心跳，令血壓下降。若頸動脈竇被不當按壓或受壓逼，有機會令心跳及血壓下降，繼而出現頭暈。

另外，頸動脈血管負責供血到腦部，若按摩時壓逼到頸動脈血管，導致血流量減少，腦部有機會出現缺血性中風。同一時間按壓頸的兩側最為危險，造成兩條頸動脈一齊受壓，供血上腦的血流量受更大影響，加劇中風的風險。

「頸前三角區」是指頸前方的左右兩側各有三角區，這個區域有頸動脈竇，有如身體調節感應器，當血壓上升，它就會降低心跳，令血壓下降。若頸動脈竇被不當按壓或受壓逼，有機會令心跳及血壓下降，繼而出現頭暈。(Getty Images)

若本身已有血管問題，尤其年紀大有血管退化，或者因為「三高」令血管有粥樣硬化斑塊，按摩時就可能導致血管壁破損或斑塊剝落，形成血栓；又或者本身血管狹窄，一旦頸動脈受壓，出現缺血性中風的風險更加高。中風未必是即時發生，但按摩後有頭暈或手腳麻痺無力，就要警惕。中風可能發生在按摩翌日或未來數日；有些個案的發作時間更長，視乎血管堵塞程度。

頸前三角區不能隨便按壓，那麼頸後位置又是否可以？頸後位置可進行適當力度的按摩，但不應胡亂進行「啪骨」或過度扭頸動作，同樣有機會影響血液供應情況，誘發中風。本身有骨刺的人，更要避免不當按壓頸椎位置。

肩頸膊痛是常見都市病，大家都喜歡按摩「鬆一鬆」紓緩痛症，若肩頸膊痛情況持續，最好求醫作進一步診治。（資料圖片/鄧倩螢攝）

近年流行在家用按摩槍自行按摩，多數人沒有專業知識及培訓，更要小心使用，適當控制力度之餘，同樣要避開頸前三角區及頸椎位置。無論是外出按摩或使用按摩槍，當出現手腳無力或麻痺、頭暈頭痛、視力模糊、口齒不清等，應立即求醫，這些均是中風的典型症狀。

肩頸膊痛是常見都市病，大家都喜歡按摩「鬆一鬆」紓緩痛症。除了要留意上述問題，若肩頸膊痛情況持續，最好求醫作進一步診治。

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