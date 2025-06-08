C組輪狀病毒首現本港　無針對疫苗　幼兒較易感染

瑪嘉烈醫院三名腫瘤科醫生早前疑因感染病菌相繼不適，其中一名年輕醫生不幸離世，引起公眾關注。調查顯示，死者體內發現的並非早前懷疑的大腸桿菌，而是本港首次發現的C組輪狀病毒。消息一出，不少市民對此病毒產生疑問，擔心會否構成新一輪傳染風險。



撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會前會長連慰慈醫生



醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會前會長連慰慈

根據港大微生物學系的鑑定報告，離世醫生體內多個樣本驗出 C 組輪狀病毒，無證據顯示在醫院內出現爆發。事實上，輪狀病毒在醫學界並不陌生，但以往絕大多數本地個案屬A組病毒，C組則極為少見。

輪狀病毒是一類常見引起腸胃炎的病毒，其中A組最為普遍，亦是現時疫苗主要針對的對象。C 組輪狀病毒則因個案數量偏少，加上市面上常用的檢測工具多以A組為目標，C組猶如長期「隱身」，較難及早識別。

瑪嘉烈醫院三名腫瘤科醫生早前疑因感染病菌相繼不適，其中一名年輕醫生不幸離世，調查顯示，死者體內發現本港首次發現的C組輪狀病毒。（資料圖片）

透過「糞口途徑」感染

不過，C組輪狀病毒與A組在臨床表現上相似，均可引致腹瀉、嘔吐、低燒和肚痛等症狀。C組輪狀病毒的傳播方式亦與A組相同，主要透過「糞口途徑」感染。當患者的排泄物中含有病毒，若在處理或清潔過程中衞生措施做得不足，病毒便有機會污染雙手、物品表面、食物等，繼而透過進食或飲水進入體內。

C組輪狀病毒的傳播方式亦與A組相同，主要透過「糞口途徑」感染。當患者的排泄物中含有病毒，若在處理或清潔過程中衞生措施做得不足，病毒便有機會污染雙手、物品表面、食物等，繼而透過進食或飲水進入體內。

不少人疑惑食水是否傳播媒介之一。事實上，如飲用水受病毒污染，同樣可引致感染，而有時候較少數量的輪狀病毒，也可對某些體弱群組（如幼童）或免疫力低下者構成感染風險。因此，保障食水安全和個人衞生十分重要。

㯫衞生防護中心網頁，輪狀病毒是一種常見於兒童的腸胃炎病毒，分為A組、B組和C組等不同類型，感染C組輪狀病毒的症狀或較感染A組和B組輕微。（資料圖片）

一般而言，輪狀病毒的潛伏期較短，約48小時內發病。大部分患者屬輕至中度感染，但對嬰幼兒、患有慢性疾病或免疫力減低的人士來說，有一定機會出現嚴重症狀，並引致脫水、腎功能受損等併發症。C 組輪狀病毒較多發生在年紀較大的小朋友或成年人身上，臨床病徵相比A組較輕微。

未有預防C組輪狀病毒疫苗

市面上的輪狀病毒疫苗，主要針對A組輪狀病毒，未有針對C組輪狀病毒，所以，防疫關鍵仍在於日常生活中的衞生習慣：正確洗手程序、確保食物煮熟、避免飲用來歷不明水源，對幼童及長者尤為重要。

至於是否引致慢性腸胃問題，其實輪狀病毒屬急性病毒感染，患者痊癒後一般不會長期帶病毒，也不會引起慢性病。不過若反覆感染腸胃炎，則可能反映出潔手措施或個人或食物衞生關注未足，應加強關注。

雖然 C組輪狀病毒至今仍屬罕見個案，但其具傳染性，假如日後在幼兒院舍、醫院、學校等環境出現，也不排除會造成小型群組爆發。家長及照顧者應教育小朋友妥善洗手、避免共用餐具或杯具，亦應特別留意孩童如出現腹瀉等病徵時應及早就醫，防止進一步傳播。

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