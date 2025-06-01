突發性失聰損聽力　把握治療黃金期

若我們突然感到聽力下降，有機會是突發性失聰作祟。此症發病原因尚未明確，但患者聽力會明顯驟降，不少患者誤以為只是一時身體狀態欠佳所致，隨時錯過治療黃金期，造成聽力損失。下文會分享突發性失聰的病理及應對方法，及早保護珍貴聽力。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃懿行



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃懿行

突發性失聰，學術上定義是指患者於72小時內有3個連續音頻出現逾30分貝的聽力下降情況。舉例而言，患者一邊耳朵的聽力會於上述時間內突然轉差（兩邊耳朵聽力轉差的情況亦有，但相對罕見），甚至出現耳塞、耳鳴、頭暈等病徵。

突發性失聰的發病原因亦一直未明。此症多發於40至60歲人士身上。翻查文獻及研究，普遍認為此症發病原因大機會與病毒感染有關，筆者臨床上亦留意到，不少確診病人曾有感冒病歷的現象。不過，沒患感冒的病人，不等於不會患上突發性失聰，若病人本身有免疫系統或內耳循環系統問題、有耳神經瘤，可能都會有影響。

聽力出現突然轉變，當發現相關異狀，應盡早求醫，以免耽誤病情。（視覺中國圖片）

若想察覺是否患上突發性失聰，可以從此症最明顯的病徵入手，就是聽力出現突然轉變。當發現相關異狀，建議切勿「估估吓」，理應盡早求醫，以免耽誤病情。

突發性失聰可謂耳鼻喉科的急症之一，治療黃金期普遍為兩星期。當有懷疑患上突發性失聰的病人前來求診，專科醫生會爭取時間，展開以下評估：

1.醫生會先為對方進行詳細問診，了解病歷及病況，例如詢問對方何時開始出現聽力下降、早前曾否感冒、耳朵或身體有否出現其他病症

2.醫生會以顯微鏡詳細檢查病人的耳道及耳膜。如果情況顯示正常，就會安排純音聽力測試

3.以純音聽力測試的結果，了解病人聽力下降的程度

4.完成基本診斷，向病人講解治療方案，對症下藥，按病人實際情況安排口服藥或注射類固醇，隨後觀察康復情況及安排覆診



值得特別注意的是，出現以下狀況的病人，不宜進食口服類固醇藥物，包括糖尿病患者，乙型肝炎帶菌者，曾患肺癆、曾患胃潰瘍人士。以上病人若出現突發性失聰，會建議採用「中耳注射」方法，即以幼針經過耳膜，將類固醇直接注入中耳。

開展治療後，按情況為病人進行聽力檢查，觀察康復程度。最後待病人病情趨向穩定，醫生會安排磁力共振檢查，詳細檢查耳神經，排除病人患有聽力神經線腫瘤而影響聽力。

出現突發性失聰後，越早求醫及對症下藥，聽力恢復機會越大。（視覺中國圖片）

出現突發性失聰後，越早求醫及對症下藥，聽力恢復機會越大。病人有機會於治療後兩至四星期出現聽力好轉。曾有病例是一名年青病人突然發現一邊耳朵聽力下降而求診，向其處方藥物後，於四星期內成功令聽力恢復至理想程度。而在日常生活中留意調節生活壓力，作息定時，放鬆心情，亦有助恢復聽力。

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