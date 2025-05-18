耳朵痕癢濕悶或患上「霉菌性外耳道炎」　胡亂清耳恐霉菌乘虛而入

耳朵出現痕癢、痛楚或濕悶感，不少人第一時間以為是耳垢過多，嘗試以棉花棒自行清理。然而，這些表面看似簡單的症狀，實際上可能是外耳道感染，尤其是霉菌性外耳道炎。這種疾病在全球均有出現，並非香港的潮濕環境獨有，其實與個人習慣及體質有密切關係。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃懿行



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃懿行

霉菌性外耳道炎並非特定地區才有的疾病，醫學名稱為 Otomycosis，又稱「耳黴菌症」，是由霉菌感染外耳道所致。外耳道位於耳膜外，是耳部與外界接觸的位置，較易因濕度、通風不良等因素造成發炎。與細菌性外耳炎相比，霉菌感染多在較暖濕的環境中滋生，由於耳道本身狹窄，若經常出汗、潮濕，便為霉菌提供了理想的生長環境。

勿用不潔物品清潔耳朵

病人患上此病的原因各異，有些人抵抗力較弱，有些人長期或不當使用抗生素，例如未經醫生指示，自行購買抗生素耳藥水使用，殺死了耳道內原本存在的正常菌群，反而令霉菌乘虛而入。此外，部分人習慣以不潔物品清潔耳朵，如手指指甲、棉花棒、甚至金屬器具，容易刮損耳道表皮，令霉菌有機可乘。亦有部分患者經常游泳或長時間戴耳機，造成耳道潮濕，也屬高危群組。

耳朵痕癢濕悶或患上「霉菌性外耳道炎」，部分人習慣以不潔物品清潔耳朵，如手指指甲、棉花棒、甚至金屬器具，容易刮損耳道表皮，令霉菌有機可乘。（iStock）

患者感染霉菌性外耳道炎後，常見的症狀包括耳朵痕癢、疼痛、濕悶感，以及出現異常分泌物。分泌物的顏色可能為白色、灰色或黃色，質地不一。部分患者會出現聽力變差的情況，主要是因分泌物阻塞導致聲音傳導受阻。病情可急可緩，部分個案屬間歇性發作，也有些人因為炎症長期存在，轉為慢性狀態，長期感到耳癢但未必劇痛。

耳道其實具有自我清潔功能，耳垢會自然慢慢向外排出，無須刻意清除。過度清潔反而會破壞耳道內環境，使之更易受感染。（Gettyimages/視覺中國）

診斷方面，醫生會先詳細了解病歷，包括症狀出現的時間、是否曾經歷過類似病情、有無慢性病如糖尿病，是否有使用耳塞、清潔耳道習慣等。其後會安排用耳窺器和顯微鏡檢查耳道情況，了解是否有分泌物、紅腫等，必要時更會抽取分泌物樣本化驗，以確認致病原為霉菌或細菌，亦有可能兩者同時存在。經檢查後，若耳道阻塞嚴重，醫生會用儀器吸走分泌物，再針對病因處方相應耳藥水治療。

耳垢會自然向外排出

整體而言，霉菌性外耳道炎有機會反覆發作，故患者除遵從醫囑外，更應改善生活習慣，例如避免自行使用棉花棒深入耳道，不應以手指或不潔器具清理耳垢。

耳道其實具有自我清潔功能，耳垢會自然慢慢向外排出，無須刻意清除。過度清潔反而會破壞耳道內環境，使之更易受感染。

部分患者在耳道進水後感到不適，可以風筒在耳外吹風，但必須注意距離和溫度，避免過熱或太近而灼傷耳皮膚，也可以乾毛巾輕拭耳廓外圍，並讓耳道風乾。

霉菌性外耳道炎症狀不適會影響生活質素，市民如出現持續耳癢、疼痛、分泌物異常或聽力改變等症狀，應及早求診耳鼻喉科專科醫生，避免自行用藥導致延誤病情或處理不當。

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