防曬抗色斑　「吸收」或「反射」紫外線較好？

今天是母親節，祝願天下母親平安喜樂，青春常駐。愛美之心人皆有之，但有時臉上出現斑斑點點，影響容貌，令人困擾。色斑問題主要包括雀斑、太陽斑及荷爾蒙斑。值得留意是其中荷爾蒙斑常見於曾生育的女士臉上，更不時被人與俗稱「老人斑」的脂漏性角化症混為一談，下文會作簡單介紹，並提供預防色斑的建議。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅

不少愛美一族追求白淨透亮的臉龐，但隨著日積月累的日曬影響，黑色素沉澱，容易出現色斑。常見色斑包括雀斑、太陽斑及荷爾蒙斑。色斑出現原因主要與紫外線有關，本身皮膚較白皙的人較容易曬出色班，而家族性遺傳因素亦是原因之一。

常見色斑包括雀斑、太陽斑及荷爾蒙斑。色斑出現原因主要與紫外線有關，本身皮膚較白皙的人較容易曬出色班，而家族性遺傳因素亦是原因之一。（圖片：Shutterstock）

就雀斑和太陽斑而言，當我們長時間在日光下活動，卻未做好防曬措施的話，日曬容易令皮膚泛紅及出斑。雀斑和太陽斑的不同之處在於，前者多以啡色小斑點方式密集出現，顏色較「實色」，而且會出現於兩邊臉頰。後者則會每粒獨立出現，面積較大。

至於荷爾蒙斑，除了受紫外線影響，亦與荷爾蒙水平有關，不論男女都有機會出斑。荷爾蒙斑常見於20至50歲女性，特別是懷孕、曾經生育、服用荷爾蒙藥物避孕等人士，可能會因體內荷爾蒙水平變化，影響黑色素生成和代謝速度。荷爾蒙斑一般呈不規則形狀的深色斑點，常見位置包括顴骨、額頭、鼻樑及下巴等等。

就雀斑和太陽斑而言，當我們長時間在日光下活動，卻未做好防曬措施的話，日曬容易令皮膚泛紅及出斑。（余俊亮攝）

長出色斑影響容貌，可考慮以外用藥膏、果酸、彩光及激光治療等方法改善，令色斑顏色慢慢變淡。其中果酸療程可透過去角質機制，幫助皮膚新陳代謝得到改善色斑效果不過要留意可能引起皮膚敏感及脫皮反應，乾燥及敏感肌膚亦未必適用。至於激光和彩光治療的原理主要係色斑吸收某些波長的激光，從而分解達到改善色斑的效果。不過要留意不是每一種色斑也有效果，處理不當有機會反黑，甚至燒傷皮膚。

不過預防勝於治療，預防色斑，最重要在於防曬。防曬措施可以由細至大去做好，例如戴太陽帽、打傘、塗太陽油及塗抹防曬產品等等。如果使用防曬產品，要塗上足夠份量，塗得太薄會影響效果。

預防勝於治療，預防色斑，最重要在於防曬。防曬措施可以由細至大去做好，例如戴太陽帽、打傘、塗太陽油及塗抹防曬產品等等。(VCG)

在選購防曬產品時，除了考慮SPF（防曬系數），也宜留意其抗UV成份，常見的三種分別為化學性防曬（紫外線吸收劑）、物理性防曬（紫外線反射劑），以及兩者混合。普通膚質人士可考慮使用質地較為輕薄清爽的化學性防曬成份；敏感肌膚人士則可選用質地較濃稠的物理性防曬成份，易於肌膚表層形成保護屏障。

色斑因形狀及顏色與「老人斑」相似而不時遭到混淆，但「老人斑」其實不屬於色斑，而是脂漏性角化症作祟。隨著年齡增長，接觸紫外線、皮膚老化、遺傳因素等等，皮膚可能出現角質增生，長出角化組織。

在肉眼觀察下、與表面平滑的色斑相比，「老人斑」多數明顯突起，顏色更深、呈黑褐色。「老人斑」與色斑處理方法亦大為不同，「老人斑」可以採用冷凍治療或切除方法移除。若誤用激光治療，反而弄巧成拙，有機會令斑塊顏色變深。臨床上，筆者曾見過不少病例將色斑搞混為其他皮膚問題，較深刻的是有求診人士眼見臉上出現不規則形狀的斑點，就誤以為患上皮膚癌，焦急求醫，結果虛驚一場，原來是有傳染性的疣。面對不明斑點等皮膚異狀，與其自行猜測「自己嚇自己」，建議有懷疑時盡快尋求醫生意見，釋除疑慮。最後祝大家母親節快樂，皮膚美麗。

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