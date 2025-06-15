牽連皮膚和內臟的脊椎性關節炎

關節炎有很多種，部份在症狀以至基因有一定關聯。例如以前常說的強直性脊椎炎，近年醫學界將之與銀屑病關節炎、炎症性腸病等，就一併以「脊椎性關節炎」（SpA）稱之。脊椎性關節炎是一種自體免疫系統疾病，身體的免疫系統錯誤地攻擊自己，最常見是攻擊脊椎和周邊的大關節，例如髖關節、膝頭、手肘等。病因至今未完全明確，但我們知道 HLA-B27 基因與此病有明顯關聯，男性患者比例明顯較高。



脊椎性關節炎可導致長期慢性發炎，除了典型的下背痛與晨僵症狀外，這類病患的全身性發炎亦可能波及多個器官系統，其中以虹膜、心血管與肌肉功能變化較容易被忽略。



撰文：風濕病科專科醫生、醫善同行醫學顧問陳柏滔醫生



風濕病科專科醫生、醫善同行醫學顧問陳柏滔醫生

臨床經驗中，部分脊椎性關節炎患者在病發早期並未察覺異常，直至背痛持續數週至數月，甚至影響睡眠與工作表現，才考慮求醫。有患者表示需凌晨起床走動方可舒緩背部僵硬，亦有病人在早上起床時需活動超過半小時才能逐漸放鬆，這些均屬於典型的炎性背痛表現。

值得關注的是，脊椎性關節炎並非單純局部疾病，而是具備全身性發炎特徵。部分患者會併發虹膜炎、牛皮癬、炎症性腸病等共病，亦有患者因病情控制不佳或長期依賴消炎止痛藥，而逐漸出現心臟或血管方面的異常變化。

臨床經驗中，部分脊椎性關節炎患者在病發早期並未察覺異常，直至背痛持續數週至數月，甚至影響睡眠與工作表現，才考慮求醫。

慢性發炎會影響血管內皮健康，增加動脈粥樣硬化風險，繼而引致高血壓、心臟負荷上升，甚至心臟衰竭。臨床上，這類患者未必出現明顯心絞痛，反而以「無徵狀高血壓」、下肢輕度水腫或疲倦為表徵。部分病人在接受心臟超聲波檢查後，發現已出現舒張功能不足或輕度主動脈瓣逆流等變化，雖然發生率不算高，但在未有早期介入的情況下，其風險仍不可忽視。

勿長期依賴消炎止痛藥

此外，部分病人長期依賴消炎止痛藥控制關節疼痛，這些藥物雖為首線治療，但亦可能增加心臟負荷。曾有病人因長年自行使用藥物應對背痛，最終因反覆水腫與高血壓求診，經進一步檢查，才發現心功能已出現明顯下降。

脊椎性關節炎可導致長期慢性發炎，除了典型的下背痛與晨僵症狀外，這類病患的全身性發炎亦可能波及多個器官系統，其中以虹膜、心血管與肌肉功能變化較容易被忽略。（視覺中國）

除了心臟方面，肌肉功能變化亦是臨床上經常觀察到的問題。雖然脊椎性關節炎並不直接攻擊骨骼肌肉，但患者因長期關節疼痛或僵硬，容易產生姿勢補償行為，導致某些肌肉群長期過度使用或被閒置，進一步出現肌肉萎縮。一些病人即使病情受控，關節活動改善，亦會反映出現「無力」、「站不起來」、「肌肉無力」等問題，這些並非新病發作，而是肌肉力量不足與使用模式錯亂所致。

復健與藥物同樣重要

此情況下，適當的物理治療與復健訓練非常重要，透過系統性肌力重建，幫助病人重新適應身體姿勢與活動需要。部分病人於注射生物製劑後雖感關節「解鎖」，但由於肌肉功能未即時恢復，反而會出現跌倒、步態不穩等問題，因此復健計劃應與藥物治療同步進行。

目前針對脊椎性關節炎的治療選項已不再局限於傳統止痛藥。針對病理機制的生物製劑，特別是抗 IL-17 類型的藥物，已被廣泛應用於難治或反覆發作的個案上，不但能有效控制關節與脊椎炎症，更可減少整體發炎對心血管系統的長遠影響。相較之下，若長期停留在止痛藥階段而未作升級，反會增加不必要的併發症風險。

脊椎性關節炎的影響遠超一般人想像。從最初的慢性背痛，到後續可能引起的心臟衰弱與肌肉退化，若患者及早接受正確診斷與治療，病情絕對有可控空間。臨床醫生亦應提高警覺，除評估關節症狀外，更應注意患者的血壓、心功能、肌力及活動能力等整體健康表現。

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