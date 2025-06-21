燒肉放題店「燒魂」尖沙咀店6.25結業　高峰期4店　2010年排長龍

【結業潮／餐飲業／燒魂／放題／燒肉放題】本港結業潮持續，位於尖沙咀、已開業16年的日式燒肉放題店「燒魂」（前名為「燒魂一」）在社交媒體公布，由於租約期滿，下周三（25日）為最後營業日。該店去年更推出優惠，若顧客在晚間10時後入席，燒肉放題可享半價。



翻查資料，燒魂集團高峰期間在香港設有4間門店，開業初期店外更是大排長龍，惟後來各店相繼結業，只餘下目前的尖沙咀店。換言之，該集團所有門店即將全線結業。



日式燒肉放題店「燒魂」宣布結業，下周三（25日）為最後營業日。（OpenRice圖片）

日式燒肉放題店「燒魂」去年推出優惠，若顧客在晚間10時後入席，燒肉放題可享半價。（OpenRice圖片）

日式燒肉放題店「燒魂」結業，感謝顧客16年來的支持。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）

日式燒肉放題店「燒魂」租約期滿6.25最後營業日

位於尖沙咀金馬倫中心2樓的日式燒肉放題店「燒魂」，日前在社交媒體公布結業消息，由於租約期滿，下周三（6月25日）為最後營業日，並感謝顧客16年來的支持。

再次感激大家陪伴「燒魂」渡過高山低谷都不離不棄。緣聚緣散，有幸遇上大家，珍重再見。 日式燒肉放題店「燒魂」

日式燒肉放題店「燒魂」提供過百款食材及日式料理，包括和牛及剌身。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）

日式燒肉放題店「燒魂」提供過百款食材及日式料理，包括和牛及剌身。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）

去年晚間10時後入席 燒肉放題可享半價

翻查資料，燒魂早於2009年在尖沙咀開業，當時名為「燒魂一」，後來才改名為「燒魂」。該店去年更推出優惠，若顧客在晚間10時後入席，燒肉放題可享半價。

「燒魂」集團高峰期在港設有4間門店

燒魂集團高峰期間在香港設有4間門店，包括位於銅鑼灣主打燒肉放題的「燒魂族」、位於紅磡主打串燒放題的「燒魂屋」，以及九龍城主打爐端燒的「京魂一」，惟各分店相繼結業。

紅磡燒魂屋2010年大排長龍。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）

尖沙咀燒魂2010年同樣大排長龍。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）

尖沙咀店2010年大排長龍 銅鑼灣店放題任食最低收$188

根據圖片顯示，燒魂集團門店在剛開業不久的2010年，深受市民歡迎，店外大排長龍。以銅鑼灣「燒魂族」為例，當時放題任食只收188元起。

紅磡燒魂屋2010年大排長龍。（燒魂 (Guts Soul) FB圖片）