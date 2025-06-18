租金貴掀結業潮？地產代理：整體舖租沒大增　惟業主或趁續約加租

近日連鎖服裝品牌bossini貼大字報指新港城分店業主不減租、「文具佬」控訴業主續約時加租、沙田「富東閣」亦指租金太貴捱不住…… 最近一波的結業潮，不少店舖稱租金貴及業主加租為主因。不過根據仲量聯行今年首季市場數據，核心區街鋪及商場店舖的租金與上季相若，跌不足1%，未見整體大幅度加租。



中原地產工商舖董事總經理潘志明指，隨着疫情後社會和租金「復常」，港人北上及消費習慣改變帶來挑戰，整體營商環境反而較疫情時差，即使近月舖租未見大升幅，部份商戶或感到難以承受租金。



他又估計近月有不少租約期滿，業主與租客洽談時普遍慣常會加5%至10%租金，或許亦為商戶帶來壓力。綜觀今年全年，他預計舖租仍會下調5%至15%，但認為市場正逐漸好轉，未來再減租的空間縮窄。



bossini馬鞍山新港城分店在櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，正進行大減價。（資料圖片 / 鄭宇霞攝）

報告又指出，核心區街舖空置率由2024年底的10.5%上升至10.6%，優質商場空置率則由上一季的9.1%上升至9.2%。（資料圖片）

租金貴掀結業潮？今年首季舖租微跌

近月有多間商戶結業，並指原因是租約即將屆滿，店舖未能負擔業主提出的租金加幅。不過，上月仲量聯行發表的《2025年第一季市場概覽》顯示，商舖舖租整體微跌，其中核心區街舖租金按季下跌0.8%，整體優質商場及高端優質商場租金則分別下跌0.3%及0.2%。

報告又指出，核心區街舖空置率由2024年底的10.5%上升至10.6%，優質商場空置率則由上一季的9.1%上升至9.2%。

報告又指出，核心區街舖空置率由2024年底的10.5%上升至10.6%，優質商場空置率則由上一季的9.1%上升至9.2%。（資料圖片）

中原潘志明預計，今年核心區店舖舖租仍會下調5%至10%，民生區則會再下調15%。（資料圖片）

中原：或疫情期間獲減租 現營商環境欠佳故結業

中原地產工商舖董事總經理潘志明表示，今年香港經濟不明朗，許多業主為租出店舖，均願意減租或提供免租期等優惠。整體而言，本港的舖租未見大升幅。

既然如此，為何有商戶哭訴「捱貴租」？潘志明估計最近一波結業潮中，或有不少店舖在疫情期間與業主簽訂租約，當時香港正值經濟低潮，業主普遍願意減租3至7成，店舖較能負擔。及後社會復常，商戶面對港人北上、消費習慣改變等挑戰，整體營商環境未能一併復常，連同租金等因素令營運壓力增加。他又估計近月有不少租約期滿，業主與租客洽談時普遍會加10%至15%租金，或許亦為商戶帶來壓力。

潘志明預計，今年核心區店舖租金將下跌5%至10%，民生區則會跌15%。（資料圖片/廖雁雄攝)

料舖租全年跌5至15%

潘志明預計，今年核心區店舖租金將下跌5%至10%，民生區則會跌15%。他留意到近月租金跌幅逐漸收窄，加上有不少新品牌落戶香港，認為市場正逐漸好轉，預料未來再減租的空間將會減少。