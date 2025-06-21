結業潮｜荃灣香蕉煎餅店開業68日「光速結業」︰生意太差忍痛放棄

【結業潮／餐飲業／蕉蕉蕉／香蕉煎餅】本港結業潮持續，位於荃灣的泰式香蕉煎餅專門店「蕉蕉蕉」在今年4月12日開業，主打即叫即製，價格介乎48元至68元，提供開心果醬等多款口味。惟該店突然在6月19日「光速結業」，即開業時間僅短暫的68日。



兩名創辦人在社交媒體解釋，由於最近生意實在太差，經過一番掙扎，唯有忍痛放棄，並透露將重返「老本行」從事設計工作。「花咗咁多心機同心血，真係好唔捨得……再見！」



泰式香蕉煎餅店「蕉蕉蕉」在今年4月12日開張，6月19日結業。（OpenRice圖片）

泰式香蕉煎餅專門店「蕉蕉蕉」在6月16日突然宣布結業的消息，解釋由於最近生意太差，只能忍痛在周四（19日）結業。（蕉蕉蕉FB圖片）

位於荃灣荃興徑昌泰大樓地下的「蕉蕉蕉」在今年4月12日開張，由多媒體設計師Emma及程式開發員阿樂共同創辦，主打即叫即製的泰式香蕉煎餅，每份製作時間需時最少6分鐘。

兩名創辦人開店前任職設計師及程序員

據二人的自我介紹，原來Emma在創立「蕉蕉蕉」前，已累計10年的設計經驗，開店目的為了展示作品，以及創造「很多人喜歡的東西」；阿樂則為了冒險。

兩名創辦人在創立「蕉蕉蕉」前，分別是一名多媒體設計師及程式開發員。（蕉蕉蕉FB圖片）

「蕉蕉蕉」主打即叫即製的泰式香蕉煎餅，每份製作時間需時最少6分鐘。（蕉蕉蕉FB圖片）

香蕉煎餅系列介乎38元至48元 提供開心果醬等口味

價錢方面，香蕉煎餅系列介乎38元至48元，雙併加5元，提供阿華田、朱古力、榛子醬、花生醬及開心果醬等口味。另外更特別推出熱辣辣的泰式香葉肉碎煎餅，定價48元。

香蕉煎餅系列介乎38元至48元，雙併加5元，提供原味、阿華田、朱古力、榛子醬、花生醬等口味。（蕉蕉蕉FB圖片）

熱辣辣的泰式香葉肉碎煎餅定價48元。（蕉蕉蕉FB圖片）

生意太差忍痛結業︰花咁多心機同心血好唔捨得

其後兩名創辦人持續在社交媒體更新近況，例如分享香蕉煎餅的製作過程。惟他們在本周一（16日）突然宣布結業的消息，解釋由於最近生意太差，只能忍痛於周四（19日）結業，將重返「老本行」從事設計工作。

經過一番掙扎，但最近生意真係太差，唯有忍痛放棄，花在咁多心機同心血，真係好唔捨得……再見！ 泰式香蕉煎餅店「蕉蕉蕉」

「蕉蕉蕉」為店員設計可愛的香蕉制服。（蕉蕉蕉FB圖片）

不計算前期開店準備 生存時間僅短暫的68日

若不計算前期的開店準備功夫，由4月12日開業日開始計算，即「蕉蕉蕉」的生存時間僅短暫的68日，可謂是「光速結業」。