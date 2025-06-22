只收現金｜旅遊達人與友人茶餐廳被拒電子支付　餐飲業：十分落後

飲食服務業不時發生只收現金或只接受電子支付。旅遊達人項明生近日在社交平台發文，稱上周與內地朋友到一間本地茶餐廳晚餐後，店家只收取現金，拒絕一切電子支付，在埋單時店員態度不友善，未掏錢已喝令不收毫子。



項明生未有公開食肆名稱，而上載相片則可見，店方在收銀台及牆上標明「只收現金」，不知食客是否入門就知悉。



香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，餐廳至今仍未接受電子支付，是十分落後的做法。他指現時僅剩部分小型餐廳或因不想向銀行支付2.5%以上的手續費，及擔心成本上升而沒有使用，惟他認為若只接受現金支付，很有可能會流失，最終得不償失。



項明生上載餐廳相片，可見店方在收銀台及牆上標明「只收現金」，他指店方拒絕一切電子支付。（項明生Facebook圖片）

批評店員態度「傲慢」、「惡」

項明生上周五（20日）在Facebook指，周四（19日）晚與內地朋友到鑽石山一間茶餐廳吃晚餐，在結帳時，店員告知只接受現金支付，但他朋友早已習慣電子支付、亦沒有港幣現金，因此向他求助。

項明生逐向店員詢問可否以八達通或信用卡支付，皆被店員拒絕，他指店員當時說「$201蚊呀！只收現金！唔收毫子」，形容對方態度「傲慢」、「惡」，全程幾乎只聽見店員不斷說「唔收」。他指店員更在他掏錢包、準備現金時，以不友善態度先表明不收取五毫、兩毫及一毫的現金。

項明生：連港人最常用的八達通支付也沒有

項明生接受《香港01》訪問指表示，香港現時普遍都流行電子支付，如信用卡，甚至微信支付都有，至少兩、三種支付方式，但該餐廳就連港人最常用的八達通支付也沒有。他認為最大問題是，當詢問店員可否用八達通時，店員態度全程不耐煩，更率先表明不收取「毫子」現金，他質疑「毫子」都是香港法定貨幣，為何餐廳可以拒收？

今時今日服務態度，我哋嚟幫襯你，應該係你畀啲方便我哋！ 項明生

現時大部分店舖都會接受電子支付。（資料圖片／歐陽德浩攝）

他逐向職員詢問可否以八達通及信用卡支付皆被職員拒絕。（資料圖片／歐陽德浩攝）

項明生引述朋友感到不快：不想再來香港消費

項明生認為店員可能是見他朋友是內地人，因而態度有別。他認為朋友都是旅客，為何態度不能好一些。他指朋友事後感到不高興，認為本地餐廳支付方式缺乏，稱「不想再來香港消費」。他又對比曾經在內地消費經驗，「今時今日服務態度，我哋嚟幫襯你，應該係你畀啲方便我哋！」

他表示，有見近年不少商舖相結業，認為本地餐飲業應在服務，包括支付方式上改善，讓更多人光顧，否則恐怕港人北上消費情況只會加劇。

本港不同國家旅客來港，食肆只收現金，會否流失食客？（資料圖片／夏家朗攝）

黃家和：小型餐廳或不想支付手續費及擔心成本上升 恐得不償失

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容，餐廳至今仍未採用電子支付，是十分落後和「蝕底」的做法。他表示，現時大部分集團式經營的餐廳均接受電子支付，僅剩部分小型餐廳或因不想向銀行支付2.5%以上的手續費，及擔心成本上升而沒有使用。惟他認為，若只接受現金支付，很有可能會流失，最終得不償失。

至於事件中有內地客人認為餐廳對旅客態度較差，黃認為這是個別餐廳的取向。他指，現時「生意難做」，餐廳需要更多客人，普遍不會針對內地旅客。他表示，如果現時仍有餐廳對旅客不禮貌，則應該自我檢討，「容乜易就係小紅書唱一唱佢，咁佢就唔好諗做到生意。」