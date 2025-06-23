保安公司國民警衛將清盤遣散2000人　警前高層任董事　多國企股東

本地龍頭保安公司「國民警衞」將清盤結業。該公司日前（20日）向荃威花園業主立案法團發信，將於今年9月10日前停止向荃威花園提供服務。荃威花園法團秘書趙恩來引述「國民警衞」一名總經理稱，該公司將於明年4月前終止所有業務，現正與客戶溝通退場安排。他指，該公司將逐步遣散全數逾2,000名員工。《香港01》記者曾致電國民警衞了解事件，職員僅兩度回覆「無嘢講、無嘢講」。

翻查資料，「國民警衞」董事李林泉為前高級助理警務處長，唯一股東為「國民警衞集團」，「集團」有16間公司股東，不乏國企背景，包括招商局置業及香港中旅（集團）等，董事更有「賭王」何鴻燊女兒何超瓊。



「國民警衞」董事李林泉為前高級助理警務處長（最前排右二），唯一股東為「國民警衞集團」，「集團」有16間公司股東，不乏國企背景。（國民警衞網頁）

「國民警衞」6月20向荃威花園業主立案法團發信，指公司董事局決定於本財政年度結束之前停止運作，將於9月10日前停止向荃威花園服務。（趙恩來facebook）

趙恩來：職員稱暫無計劃賣盤或轉售

趙恩來指，「國民警衞」於三四月期間仍有與荃威花園法團商討續約問題，近期亦不見任何財政困難跡象，惟上星期該公司忽然向法團口頭表示即將結業。

他今早收到該公司的書信，表示其董事局決定於本財政年度結束之前停止運作，即將於明年4月前終止業務。趙引述「國民警衞」一名總經理稱，該公司正在與客戶溝通退場安排，逐步遣散全數員工，暫無計劃賣盤或轉名經營。

荃威花園法團秘書趙恩來引述「國民警衞」一名總經理稱，將於明年4月終止業務，現，現正與客戶溝通退場安排。（資料圖片/吳煒豪攝）

「國民警衞」6月20向荃威花園業主立案法團發信，指公司董事局決定於本財政年度結束之前停止運作，將於9月10日前停止向荃威花園服務。（資料圖片）

董事曾任高級助理警務處長 母公司股東多為國企

翻查資料，國民警衞有限公司董事為李林泉及趙朝陽，唯一股東為國民警衞集團有限公司。李林泉曾擔任高級助理警務處長，具33年警務經驗。

國民警衞集團有16間公司為股東，當中不乏國企背景，包括招商局置業、中國航空（集團）、香港中旅（集團）、中遠海運（香港）置業、珠江船務企業（集團）及上海實業投資等公司。國民警衞集團有17名董事，包括「賭王」何鴻燊女兒何超瓊等，李林泉及趙朝陽亦有擔任董事。