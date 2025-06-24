九巴暑假再辦小童免費乘車日　7.1至8.31十紅日任搭九巴龍運路線

悠長暑假即將展開，九巴今日（24日）宣布，今年暑假再次舉辦「夏日賞童遊」活動，由7月1日至8月31日一連十個周日及公眾假期舉辦小童免費乘車日，小童當日可免費乘搭九巴及龍運路線，讓全港家長趁暑假帶小童增廣見聞，好好享受親子時間，共同創造美好回憶。



除了免費搭九巴龍運外，今年「夏日賞童遊」也會有主題巴士。今年主題巴士以黃色為主調，配以熱帶小島沙灘的元素，例如棕櫚樹、貝殼、海星等，並會主力行走路線170，途徑沙田、紅磡、銅鑼灣和香港仔，將夏日熱焫焫的氣氛帶到港九新界的鬧市。



九巴由7月1日起至8月31日，一連十個周末及公眾假日舉辦「夏日賞童遊」小童免費乘車日，讓兒童歡度暑假。（九巴提供）

3至11 歲合資格小童以八達通拍卡 10個紅日可免費任搭

九巴過去兩年舉辦「夏日賞童遊」，每年均錄得逾百萬小童人次參與。九巴今年再次舉辦「夏日賞童遊」，於7月1、6、13、20、27日，8月3、10、17、24日及31日，舉辦共十日小童免費乘車日，小童當日可以無限次免費乘搭所有九巴及龍運合共營運逾480條路線，覆蓋全港各區（路線K12、K14、K17、K18除外）。

年齡介乎3至11歳且合資格使用小童八達通人士，只需在活動當日上車時以小童八達通拍卡，八達通所扣除的車資將設定爲0元。

九巴今年再舉辦「夏日賞童遊」，3至11 歲且合資格使用小童八達通者，於7月1日至8月31 日十個紅日，可以無限次免費乘搭所有九巴及龍運線(路線K12、K14、K17、K18除外）。（九巴提供圖片）

除了免費乘搭九巴龍運，九巴今年將繼續推出主題巴士「夏日賞童遊」。今年主題巴士以黃色為主調，仿如陽光普照的夏日天，配以熱帶小島沙灘的元素，例如棕櫚樹、貝殼、海星等，並會主力行走路線170 [沙田站 ⇋ 華富（中）]，途經沙田、紅磡、銅鑼灣和香港仔，穿梭在港九新界的鬧市，一同感受夏日炎炎的氣氛。

今年「夏日賞童遊」主題巴士以黃色為主調，仿如陽光普照的夏日天，配以熱帶小島沙灘的元素，例如棕櫚樹、貝殼、海星等，並會主力行走路線170 [沙田站 ⇋ 華富（中）]，途經沙田、紅磡、銅鑼灣和香港仔，穿梭在港九新界的鬧市。(九巴提供）

此外，九巴亦會舉辦不同「夏日賞童遊」的快閃活動，安排主題巴士到不同地區展出，喜歡陽光沙灘主題的市民，可與主題巴士合照打卡。參加快閃活動人士有機會獲贈精美禮品，與大朋友、小朋友一同開心放暑假，而有關詳情將於稍後公布。