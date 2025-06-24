特朗普禁哈佛取錄國際生　本港科大收200學生查詢　5人已接受錄取

美國總統特朗普（Donald Trump）禁止哈佛大學取錄國際生，引起將入學及在學學生憂慮。本港科技大學率先公布接受哈佛學生申請轉校入讀，校方今（24日）公布，已收到全球近200位學生查詢，迄今已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發出錄取通知，當大五人已接受錄取。



5名「轉校」哈佛生來自巴基斯坦、格魯吉亞和中國內地

特朗普針對國際學生和高等教育系統施加限制，其中哈佛大學被禁取錄國際生，校方向特朗普政府展開訴訟，事件影響大批留學生。

科大表示，自宣布為受近期美國政策變動影響的國際學生提供支援措施以來，已收到全球近200位學生查詢。科大迄今已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發出錄取通知，他們的研究領域涵蓋科學、科技、人文學科及跨學科領域，其中五人——包括來自巴基斯坦、格魯吉亞和中國內地的申請人已接受錄取。

科大表示，今年接獲近兩萬份非本地本科生入學申請，申請者來自超過85個國家及地區。（科大提供圖片)

科大表示，創睿學子項目（I.ELITE）吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與，其中，泰國為「I.ELITE」第三大學生來源地，僅次香港及中國內地。科大早前在曼谷舉行首個歡迎典禮。（科大提供圖片)

2萬非本地本科生申請入學創新高 爭800個學額

另外，科大表示，至今接獲近兩萬份就2025/26學年的非本地本科生入學申請，競逐約800個學額，創下歷史新高。校方指國際生的申請增幅尤其顯著，按年增加約四成，他們來自超過85個國家及地區，包括德國、法國、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、菲律賓、越南、泰國和烏茲別克斯坦等。

科大指申請人數為科大本科生總人數（包括本地和非本地生）的兩倍，預計將能提升科大2025/26學年度非本地本科新生人數至政府所設的上限，滿足香港特區政府於2023年10月宣布的政策，即把政府資助專上院校非本地學生收生限額提升一倍至40%。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，多元化是科大發展的基石；在非本地本科生中，近半來自中國內地以外地區，國際本科生比例之高冠絕本地大學。她表示，科大將持續拓展在重點市場的招生工作，致力令香港成為全球頂尖人才的首選留學地點。

推兩政策吸引非地報讀

科大表示，為響應政府的「留學香港」推廣措施，已加強在包括印度、印尼和哈薩克斯坦等「一帶一路」國家的招生力度，近期更推出了兩項全新舉措：

創睿學子項目(I.ELITE)招募本地及海外參與學校中排名前20%的優秀高中生。自去年底推出以來，「I.ELITE」項目已吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與；舉辦主題暑期訓練營（今期主題為「多元跨學科探索」）。

將於7月18日至26日舉行，為期9天。訓練營將提供來自多家領先企業和初創公司的研習機會，涵蓋不同領域，包括香港數碼港、宏碁公司 (Acer)、食品科技公司 Elevatefoods、Nnenu 及 MakeOmni 等。同學們將參與以下活動：